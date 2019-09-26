Выход на корт

С 12 по 20 октября на арене ледового дворца «Крылатское» пройдет 30-й теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля», официальным хронометристом которого выступит швейцарский часовой бренд Rado.

Бренд активно поддерживает теннис, только в этом году он станет партнером свыше десяти международных соревнований — в Австралии, Мексике, Германии, Франции, Великобритании и ряде других стран.

Юбилейный турнир «ВТБ Кубок Кремля» впервые проводится на арене ледового дворца «Крылатское». Минувший год запомнился, во-первых, победами россиян Дарьи Касаткиной и Карена Хачанова, который за это время успел войти в десятку лучших теннисистов планеты, во-вторых, рекордами посещаемости: в 2018 году на турнире побывали более 81,5 тыс. зрителей.

HyperChrome Tennis Chronograph Limited Edition, керамический корпус, 45 мм, автоматический хронограф, запас хода 42 часа, черный ротор, декорированный механизм, кожаный винтажный ремешок с застежкой из нержавеющей стали Фото: Rado

Турнир пройдет на игровых покрытиях типа хард, время на корте будет отсчитывать система хронометража Rado. Высокоточное оборудование, предоставленное брендом, также фиксирует скорость подачи мяча профессиональными теннисистами. А болельщики смогут измерить скорость своей подачи в Rado Smash Corner.

HyperChrome Tennis Chronograph Limited Edition, керамический корпус, 45 мм, автоматический хронограф, запас хода 42 часа, черный ротор, декорированный механизм, керамический браслет с застежкой из титана Фото: Rado

В этом году бренд Rado представляет новую лимитированную версию коллекции HyperChrome Tennis. Спортивные часы с автоматическим заводом будут смотреться одинаково эффектно и на трибунах, и на теннисном корте. Циферблат хронографа диаметром 45 мм цветом напоминает тот или иной вид покрытия теннисного корта: модель с зеленым циферблатом на керамическом браслете — травяной корт, а часы с коричневым циферблатом и на коричневом кожаном ремешке — грунтовый. Часы с синим циферблатом представляют корт с твердым покрытием и имеют кожаный ремешок в винтажном стиле. Циферблат защищен выпуклым сапфировым стеклом с двусторонним антибликовым покрытием. Задняя крышка изготовлена из глянцевой плазменной высокотехнологичной керамики с сапфировым стеклом, заводная головка и кнопки — из нержавеющей стали. Трехрядный браслет имеет сложное строение: внешние звенья сделаны из матовой керамики, средние — из глянцевой, тройная застежка — из титана с фиксаторами из фирменного материала Ceramos. А кожаный винтажный ремешок коричневого цвета получил застежку из нержавеющей стали с регулируемой длиной вставки.

HyperChrome Tennis Chronograph Limited Edition, керамический корпус, 45 мм, автоматический хронограф, запас хода 42 часа, черный ротор, декорированный механизм, кожаный винтажный ремешок с застежкой из нержавеющей стали Фото: Rado

Корпус конструкции моноблок целиком выполнен из матовой плазменной высокотехнологичной керамики и оснащен швейцарским часовым механизмом с хронографом ETA 2894-2. Механизм дополнен функцией даты: указатель расположен на отметке «4 часа 30 минут». Его запас хода составляет 42 часа. Часы водонепроницаемы на глубине до 100 метров. Каждая модель выпущена в 999 экземплярах, о чем свидетельствует гравировка на задней части корпуса.

Плазменная высокотехнологичная керамика отличается легкостью, устойчивостью к появлению царапин и гипоаллергенностью. Благодаря естественному сиянию керамики, которое не поблекнет со временем, часы из коллекции HyperChrome Tennis сохранят внешний вид на долгие годы.

Константин Старцев