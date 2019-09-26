Выход на корт

С 12 по 20 октября на арене ледового дворца «Крылатское» пройдет 30-й теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля», официальным хронометристом которого выступит швейцарский часовой бренд Rado.
Бренд активно поддерживает теннис, только в этом году он станет партнером свыше десяти международных соревнований — в Австралии, Мексике, Германии, Франции, Великобритании и ряде других стран.
Юбилейный турнир «ВТБ Кубок Кремля» впервые проводится на арене ледового дворца «Крылатское». Минувший год запомнился, во-первых, победами россиян Дарьи Касаткиной и Карена Хачанова, который за это время успел войти в десятку лучших теннисистов планеты, во-вторых, рекордами посещаемости: в 2018 году на турнире побывали более 81,5 тыс. зрителей.
Фото: Rado
Турнир пройдет на игровых покрытиях типа хард, время на корте будет отсчитывать система хронометража Rado. Высокоточное оборудование, предоставленное брендом, также фиксирует скорость подачи мяча профессиональными теннисистами. А болельщики смогут измерить скорость своей подачи в Rado Smash Corner.
Фото: Rado
В этом году бренд Rado представляет новую лимитированную версию коллекции HyperChrome Tennis. Спортивные часы с автоматическим заводом будут смотреться одинаково эффектно и на трибунах, и на теннисном корте. Циферблат хронографа диаметром 45 мм цветом напоминает тот или иной вид покрытия теннисного корта: модель с зеленым циферблатом на керамическом браслете — травяной корт, а часы с коричневым циферблатом и на коричневом кожаном ремешке — грунтовый. Часы с синим циферблатом представляют корт с твердым покрытием и имеют кожаный ремешок в винтажном стиле. Циферблат защищен выпуклым сапфировым стеклом с двусторонним антибликовым покрытием. Задняя крышка изготовлена из глянцевой плазменной высокотехнологичной керамики с сапфировым стеклом, заводная головка и кнопки — из нержавеющей стали. Трехрядный браслет имеет сложное строение: внешние звенья сделаны из матовой керамики, средние — из глянцевой, тройная застежка — из титана с фиксаторами из фирменного материала Ceramos. А кожаный винтажный ремешок коричневого цвета получил застежку из нержавеющей стали с регулируемой длиной вставки.
Фото: Rado
Корпус конструкции моноблок целиком выполнен из матовой плазменной высокотехнологичной керамики и оснащен швейцарским часовым механизмом с хронографом ETA 2894-2. Механизм дополнен функцией даты: указатель расположен на отметке «4 часа 30 минут». Его запас хода составляет 42 часа. Часы водонепроницаемы на глубине до 100 метров. Каждая модель выпущена в 999 экземплярах, о чем свидетельствует гравировка на задней части корпуса.
Плазменная высокотехнологичная керамика отличается легкостью, устойчивостью к появлению царапин и гипоаллергенностью. Благодаря естественному сиянию керамики, которое не поблекнет со временем, часы из коллекции HyperChrome Tennis сохранят внешний вид на долгие годы.
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