На гражданке

Долгое время марка Officine Panerai была известна лишь очень узкому кругу людей. Это связано с тем, что в течение многих десятилетий компания снабжала Королевские ВМС Италии и их специалистов-подводников своими часами и другими измерительными приборами. Военная тайна окружала две основные коллекции — Luminor и Radiomir. Сегодня тайн никаких не осталось, и бренд завоевал популярность во всем мире. Однако Panerai не забывает о своем прошлом и выпускает коллекции, в которых легко читается милитаристский стиль.

Четыре новинки обладают общими чертами, объединенными в коллекции Radiomir: характерным корпусом подушкообразной формы и «ушками», составляющими единое целое с корпусом. Эта отличительная особенность усовершенствованной модели Radiomir 1940-х годов. Еще одна общая черта — циферблат насыщенного зеленого цвета. В этих часах приглушенный оттенок зеленого, как и остальные детали — слегка выпуклое сапфировое стекло, люминесцентное бежевое покрытие меток и цифр, итальянского производства ремешок из телячьей кожи с бежевой строчкой,— это неизменные и легко узнаваемые эстетические коды коллекции.

Но несмотря на стилистическое единство, в техническом плане новые часы Radiomir существенно отличаются друг от друга. Прежде всего калибрами, которые целиком произведены на часовой мануфактуре Panerai в Невшателе, а также функциональностью. Три модели выпущены в 45-миллиметровых корпусах из стали AISI 316L и одна модель в 48-миллиметровом корпусе из черной керамики с пескоструйной обработкой. Модель Radiomir 45 мм оснащена калибром P.4000, утонченным автоматическим механизмом, у этих часов две стрелки и малый секундный счетчик.

У калибра P.4001 расширенные функции: индикаторы AM/PM и времени второго часового, а также индикация запаса хода на задней крышке часов. Калибр P.4001 получила модель Radiomir GMT 45 мм.

Radiomir GMT, корпус 45 мм из полированной стали, автоматический механизм, калибр P.4001, ремешок из замшевой телячьей кожи Фото: Panerai

Этот механизм был модифицирован, и в результате появилась новая версия, калибр P.4002 с дополнительной функцией — индикацией запаса хода на циферблате. Ее имеют часы Radiomir GMT Power Reserve 45 мм. Каждый из автоматических механизмов оснащен смещенным от центра микроротором из вольфрамового сплава, вращающимся в обоих направлениях, и имеет трехдневный запас хода. Заводная головка украшена логотипом OP — Officine Panerai.

Radiomir GMT Power Reserve, корпус 45 мм из полированной стали, автоматический механизм, калибр Р.4002, ремешок из телячьей кожи Ponte Vecchio Фото: Panerai

Единственные часы с ручным заводом — Radiomir 48 мм. Они оснащены калибром P.3000 с индикацией часов, минут и малым секундным счетчиком. И тоже имеют трехдневный запас хода благодаря наличию двух заводных барабанов, обеспечивающих механизм энергией.

Radiomir, черный матовый корпус 48 мм из керамики с пескоструйной обработкой, механизм с ручным заводом, калибр Р.3000, ремешок из телячьей кожи Ponte Vecchio Фото: Panerai

У всех моделей задняя крышка из сапфирового стекла.

Новые модели Radiomir обладают водонепроницаемостью до 100 м и продаются в футляре из вишневого дерева зеленого цвета с сатинированной отделкой, к ним прилагается дополнительный ремешок. Для моделей из стали этот ремешок бежевого цвета, а для керамической версии — черного.

Константин Старцев