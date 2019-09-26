На гражданке

Долгое время марка Officine Panerai была известна лишь очень узкому кругу людей. Это связано с тем, что в течение многих десятилетий компания снабжала Королевские ВМС Италии и их специалистов-подводников своими часами и другими измерительными приборами. Военная тайна окружала две основные коллекции — Luminor и Radiomir. Сегодня тайн никаких не осталось, и бренд завоевал популярность во всем мире. Однако Panerai не забывает о своем прошлом и выпускает коллекции, в которых легко читается милитаристский стиль.
Четыре новинки обладают общими чертами, объединенными в коллекции Radiomir: характерным корпусом подушкообразной формы и «ушками», составляющими единое целое с корпусом. Эта отличительная особенность усовершенствованной модели Radiomir 1940-х годов. Еще одна общая черта — циферблат насыщенного зеленого цвета. В этих часах приглушенный оттенок зеленого, как и остальные детали — слегка выпуклое сапфировое стекло, люминесцентное бежевое покрытие меток и цифр, итальянского производства ремешок из телячьей кожи с бежевой строчкой,— это неизменные и легко узнаваемые эстетические коды коллекции.
Но несмотря на стилистическое единство, в техническом плане новые часы Radiomir существенно отличаются друг от друга. Прежде всего калибрами, которые целиком произведены на часовой мануфактуре Panerai в Невшателе, а также функциональностью. Три модели выпущены в 45-миллиметровых корпусах из стали AISI 316L и одна модель в 48-миллиметровом корпусе из черной керамики с пескоструйной обработкой. Модель Radiomir 45 мм оснащена калибром P.4000, утонченным автоматическим механизмом, у этих часов две стрелки и малый секундный счетчик.
У калибра P.4001 расширенные функции: индикаторы AM/PM и времени второго часового, а также индикация запаса хода на задней крышке часов. Калибр P.4001 получила модель Radiomir GMT 45 мм.
Фото: Panerai
Этот механизм был модифицирован, и в результате появилась новая версия, калибр P.4002 с дополнительной функцией — индикацией запаса хода на циферблате. Ее имеют часы Radiomir GMT Power Reserve 45 мм. Каждый из автоматических механизмов оснащен смещенным от центра микроротором из вольфрамового сплава, вращающимся в обоих направлениях, и имеет трехдневный запас хода. Заводная головка украшена логотипом OP — Officine Panerai.
Фото: Panerai
Единственные часы с ручным заводом — Radiomir 48 мм. Они оснащены калибром P.3000 с индикацией часов, минут и малым секундным счетчиком. И тоже имеют трехдневный запас хода благодаря наличию двух заводных барабанов, обеспечивающих механизм энергией.
Фото: Panerai
У всех моделей задняя крышка из сапфирового стекла.
Новые модели Radiomir обладают водонепроницаемостью до 100 м и продаются в футляре из вишневого дерева зеленого цвета с сатинированной отделкой, к ним прилагается дополнительный ремешок. Для моделей из стали этот ремешок бежевого цвета, а для керамической версии — черного.
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