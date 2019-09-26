9 ноября в Женеве в отеле Four Seasons Hotel des Bergues в восьмой раз пройдет благотворительный аукцион Only Watch, в котором принимают участие 50 часовых компаний. Цель мероприятия — собрать деньги на исследования мышечной дистрофии Дюшенна. Швейцарская часовая мануфактура Ulysse Nardin разработала уникальную модель Exo-Skeleton X, выпущенную, согласно правилам аукциона, в единственном экземпляре.

Аукцион Only Watch учрежден Монегасской ассоциацией против мышечной дистрофии и находится под патронажем князя Монако Альбера II. Он проводится раз в два года. С 2005 года от продажи выставленных на аукцион часов собрано на исследования около 40 млн швейцарских франков.

Аукционные лоты 2019 года впервые будут представлены публике в Монако с 25 по 28 сентября во время проведения Монако Яхт-шоу, чьим партнером вот уже 11 лет является Ulysse Nardin. Далее выставка отправится в Дубай, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Токио, Сингапур, Гонконг и Тайбэй. Торги состоятся 9 ноября в Женеве в отеле Four Seasons Hotel des Bergues, проведет их аукционный дом Christie's.

Exo-Skeleton X, корпус 42 мм из титана с черным PVD-покрытием, механизм с ручным заводом, запас хода 96 часов, тканевый ремешок Фото: Ulysse Nardin

Идея создания Exo-Skeleton X возникла под впечатлением от аппарата Autonomyo — разработки в области моторизованных устройств будущего. Исследовательская кафедра REHAssist Федеральной политехнической школы Лозанны в сотрудничестве с лабораториями, занимающимися вопросами трансляционной нейронной инженерии и внедрением адаптивных функциональных аппаратов, сконструировала экзоскелет для людей, страдающих миодистрофией. Это ортопедический каркас, имитирующий скелет человека, который может определять и прогнозировать предполагаемое движение: сгибание и разгибание сустава, отведение ноги и ряд других действий, позволяя больному полноценно ходить.

Работа над часами Exo-Skeleton X Фото: Ulysse Nardin

Шесть моторизованных креплений в области бедер и коленей и шесть стационарных креплений в области лодыжек дают возможность совершать ряд более сложных движений, чем механическая ходьба. Команда разработчиков Autonomyo ведет исследования в области распознавания намерения движения и стабилизации баланса, которые помогут синхронизировать движения и тем самым увеличить уровень безопасности. Многочисленные датчики силы, инерции и движения обрабатывают до 500 импульсов в секунду. Экзоскелет весит 25 кг, это значит, что человек практически не ощущает веса устройства. Его можно отрегулировать по росту пользователя — от 160 до 200 см.

Задняя сторона часов Exo-Skeleton X Фото: Ulysse Nardin

Разработкой часового экзоскелетона команда Ulysse Nardin хотела выразить поддержку людям, страдающим серьезным заболеванием. У этих часов особый корпус и эргономичный дизайн. Подвижные ушки укреплены гибкими лезвиями на двух винтах, что позволяет корпусу плотнее прилегать к запястью. Прямоугольная белая вставка на циферблате с узором, похожим на молекулярную структуру, напоминает о цели, ради которой проводится аукцион Only Watch. Текстильный легко подгоняемый съемный ремешок часов схож с эластичными ремнями, которые используются в экзоскелете для облегчения работы запястья. Безель покрыт PVD серого цвета, а оранжевые индексы на циферблате — люминесцентным составом Super-LumiNova для максимальной видимости. Диаметр корпуса — 42 мм. Внутри установлен мануфактурный калибр UN-371 с кремниевой технологией, в его основе — облегченное балансовое колесо увеличенного диаметра с никелевыми наконечниками и стабилизирующими микролопастями. Сбоку на корпусе есть шильдик со словами Only Watch, а на обратной стороне — надпись piece unique, гарантирующая эксклюзивность часов.

Константин Старцев