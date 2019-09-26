Диапазон в Оcto

В московской галерее «Времена года» в сентябре открылся один из первых в мире и первый в России часовой бутик Bvlgari. Почетное место на его витрине займут мужские часы коллекции Octo Finissimo, установившие и удерживающие мировые рекорды тонкости механизма и корпуса.

Ювелирный бренд Bvlgari занимает высокие позиции в мире часового искусства. Часы под своей маркой компания выпускала еще в 30-х годах прошлого столетия, но только в 1982 году открыла собственное производство в Швейцарии. Важным шагом в развитии часового направления бренда стала покупка в 2000-м двух производителей — Daniel Roth SA и Gerald Genta SA. Строительство мануфактуры Bvlgari Haute Horlogerie SA в Ле-Сентье было завершено в 2010 году, тогда же состоялись премьера первого собственного калибра марки BVL 168 и открытие собственной фабрики корпусов в Сен-Леже. Следующей заметной вехой в истории компании стало ее вхождение в группу LVMH восемь лет назад. Начиная с 2014-го Bvlgari практически каждый год выпускает мужские часы, устанавливающие новые рекорды толщины механизма и корпуса. За эти годы были выпущены ультратонкий турбийон, репетир, часы с автоматическим калибром, турбийон с автоматическим подзаводом и последняя новинка — сверхтонкий автоматический хронограф с функцией GMT.

Коллекция Octo Finissimo, представленная в 2014 году, была задумана и создана как квинтэссенция современных мужских часов. Мануфактурные инновационные калибры, узнаваемый дизайн сложного корпуса от Джеральда Дженты, разнообразие функций и материалов — благодаря этим качествам продукт приобрел множество почитателей. Первый рекорд установил Octo Finissimo Tourbillon. Это самые тонкие часы с турбийоном. Толщина платинового корпуса диаметром 40 мм всего 5 мм. Механизм виден с обеих сторон сквозь сапфировое стекло. Модель показывает часы и минуты.

Следующим рекордом (2016 год) стало появление самого тонкого в мире репетира. При разработке Octo Finissimo Minute Repeater целью было получение превосходного звучания в пространстве возможно меньшего объема. Цифры говорят сами за себя: толщина разработанного и собранного в мастерских Bvlgari мануфактурного калибра BVL 362 составляет всего 3,12 мм, а общая толщина корпуса не превышает 6,85 мм. Корпус изготовлен из титана, этот металл не только легок, но и имеет свойства, гарантирующие наилучшее распространение звука. Часовые метки на циферблате, тоже титановом, прорезаны, как и на циферблате секундной стрелки, расположенном в нижней части основного циферблата, у 6-часовой метки. Прорези способствуют усилению резонанса внутри корпуса, что оптимизирует прохождение звука. Гонги устройства боя круглого поперечного сечения прикреплены непосредственно к корпусу, они изготавливались индивидуально, все операции по приданию гонгам формы и окончательной отделке производились исключительно вручную. Два молоточка устройства боя изготавливались столь же тщательно. Часы выпущены всего в 50 экземплярах.

Bvlgari Octo Finissimo Chronogr aph GMT, корпус 42 мм из титана с пескоструйной отделкой, механизм с автоматическим заводом и микроротор из платины, запас хода 55 часов Фото: Bvlgari

2017 год принес новый рекорд: для часов Octo Finissimo Automatic мануфактурой Bvlgari был разработан новый калибр BVL 138. Его толщина всего 2,23 мм, это самый тонкий автоматический механизм из имеющихся на рынке. Чтобы обеспечить плавное перетекание механической энергии, мастера бренда настроили баланс на функционирование на частоте 21 600 полуколебаний в час, запас хода составляет 60 часов. Платиновый мини-ротор гарантирует эффективный автоматический завод. Несмотря на то что калибр ультратонкий, его детали декорированы фактурной шлифовкой «женевские полоски» и циркулярной шлифовкой. Механизм с малой секундной стрелкой помещен в 40-миллиметровый корпус из титана с абразивно-струйной отделкой.

Год назад самый тонкий турбийон получил новое воплощение. Часы Octo Finissimo Tourbillon Automatic, толщина корпуса которых составляет всего 3,95 мм, поставили новый рекорд в часовой индустрии: это самые тонкие в мире часы с турбийоном и с автоподзаводом. Калибр BVL 288 Finissimo толщиной всего 1,95 мм и с запасом хода 52 часа помещен в корпус, изготовленный из титана и отделанный с применением струйно-абразивной обработки. Механизм полностью скелетонирован, все его детали открыты для обзора. У часов имеются часовая и минутная стрелки, окно задней крышки корпуса, выполненное в виде стилизованной входной двери бутика бренда на виа Кондотти в Риме, дает возможность наблюдать за работой турбийона и периферийного ротора системы автоподзавода.

Пятый мировой рекорд был показан на выставке в Базеле в марте этого года. Bvlgari Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic — самый тонкий механический хронограф за всю историю часового дела. В мануфактурном механизме интегрированной конструкции реализованы классические хронографические функции, дополненные индикацией поясного времени с кнопкой настройки, установленной в положении «9 часов». Указатели времени домашнего часового пояса находятся на дополнительном циферблате в положении «3 часа», который отградуирован в 24-часовом формате, что позволяет использовать его также в качестве индикатора времени суток «день/ночь». Минутный счетчик хронографа расположен у 6-часовой отметки, а циферблат маленькой секундной стрелки — в положении «9 часов». Механизм заводится автоматически посредством периферийного ротора. 42-миллиметровый ультратонкий корпус изготовлен из титана. Толщина его составляет 6,90 мм. Титановая заводная головка декорирована керамической вставкой. Водостойкость часов — 30 м.

Константин Старцев