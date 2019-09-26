Рекорды не для битья

Спортивные модели есть почти у каждой марки. Что не отменяет вопроса: а зачем нам вообще нужны спортивные часы? Неужели и вправду для спорта?

Часы для ныряльщиков, которые были когда-то секретным оружием сверхдержав, теперь покупают в магазинах. Это мода, поскольку дайвингом увлекаются все. Но сами профессиональные подводные пловцы предпочитают носить на руке не механические часы, как полвека назад, а мини-компьютеры, которые отвечают за их выживание на глубине. В чем же тогда соревноваться часам, если не в прочности и красоте.

Марка Longines усовершенствовала свою «подводную» модель HydroConquest, использовав новый для себя материал — черную керамику. Из нее сделаны и сверхпрочный корпус часов, водонепроницаемый до 300 метров, и циферблат, и вращающееся в одном направлении кольцо, отмеряющее время погружения. Но как знак того, что HydroConquest будут носить преимущественно на суше,— механизм с автоматическим подзаводом и окошко даты, не очень-то полезное под водой.

Часы для яхтсменов должны быть безукоризненно точными — вдруг в море откажет GPS и координаты придется высчитывать по секстанту. У них есть и специальные функции. Так, регатные хронографы (их легко узнать по особым указателям на циферблате) должны наглядно отсчитать те десять минут, которые даны капитану яхты на то, чтобы начать гонку. Таковы знаменитые Rolex Perpetual Yacht-Master II, и инженеры Rolex справедливо гордятся этим усложнением, отмечая простоту пользования функцией и удивительную наглядность хронографических шкал. Но это дело капитанское, а в этом году имя Yacht-Master 42 получили часы Rolex без сложной дополнительной функции обратного отсчета. Разметка минут здесь на кольце циферблата. Как и их предшественники, они для яхтсменов, но, несомненно, большая часть тиража предназначена вполне сухопутным коллекционерам.

Rolex Oyster Perpetual YachtM aster 42, корпус 42 мм из 18-к аратного белого золота, водонепроницаемость до 100 м, механизм с автоматическим подзаводом, работающим в двух направлениях с помощью ротора Perpetual, запас хода 70 часов, браслет из гибких металлических пластин, покрытых эластомером Фото: Rolex

Reverso Jaeger-LeCoultre — единственные в своем роде часы. Нет другой модели, название которой так точно описывало бы ее сущность. «Реверсо» — потому и «реверсо», что поворачивается. Культовая модель — абсолютный хит Jaeger-LeCoultre — родилась в 1931-м. Британский офицер в колониальной Индии с огорчением показал своему давнему приятелю швейцарцу Сезару де Трею часы, разбитые во время игры в поло. Де Трей, друживший с одним из основателей марки Жаком Давидом Ле Культром, тут же изобрел трюк, буквально перевернувший часовой мир. Он придумал часы, которые можно было бы повернуть стеклом внутрь. Мало чего столь же эффектного появилось за последующие десятилетия.

Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Small Seconds, калибр 822/2, корпус из стали 45,6 х 27,4 мм, механизм с ручным подзаводом, кожаный ремешок Фото: Jaeger-LeCoultre

Часы Reverso не сходят с рук и верно несут свою службу. За единственным исключением — их перестали считать «часами для поло». Игроки охотно красовались в них на приемах, дарили их женам и подругам, но в какой-то момент идея влезть на лошадь в часах, стоящих столько, сколько стоят две лошади, стала казаться кощунственной — если речь не идет о специальных сверхзащищенных моделях. Лучший тому пример — новые Reverso Tribute Duoface, которые как ни поверни — всюду циферблат.

Часы могут говорить об автомобильном спорте. С 1988 года марка Chopard поддерживает одну из красивейших автомобильных гонок — итальянскую Mille Miglia. Рожденная более 90 лет назад, она закрылась в 1957-м, оставив ностальгию по «La corsa piu bella del mondo». Потом красавицу разбудили, установив правила, которые сделали гонку желанной для всех автомобильных фанатов мира: к участию допускаются только те машины, которые выходили на знаменитую трассу в 1000 миль с 1927 по 1957 год. Создатель часовой программы Chopard Карл-Фридрих Шойфеле не только выпускает посвященные ей часы Mille Miglia, но и сам регулярно участвует в гонке. Новые Chopard Mille Miglia 2019 Race Edition — классические «автомобильные» часы с чуть ностальгическим дизайном.

Chopard Mille Miglia 2019 Race Edition, корпус 44 мм из нержавеющей стали, механический хронограф с автоматическим заводом, запас хода 48 часов, ремешок из кожи теленка, ограниченная серия Фото: Chopard

Футуризм вместо ностальгии — у Hublot. Многие марки работают с производителями современных гоночных авто. Иногда получаются гармоничные пары, иногда — сплошной мезальянс, сватовство майора. Создатель славы Hublot Жан-Клод Бивер уверял меня, что достойной парой для его дитяти может быть только такой зверь, как «Феррари». Hublot Classic Fusion Ferrari GT — очередной плод сотрудничества швейцарских часовщиков с дизайнерами итальянского завода. Мы уже видели удивительные MP-05 LaFerrari Sapphire в корпусе из сапфирового стекла и Hublot Big Bang Ferrari, а теперь вышел хронограф-флайбек с автоподзаводом и мануфактурным механизмом. Материалы корпуса на выбор — углепластик, титан и сплав King Gold, включающий кроме золота медь и платину. Hublot на колесах? Или Ferrari на руке? C какой стороны ни посмотри — плодотворный союз.

Hublot Cl assic Fusion Ferrari GT, корпус 45 мм из титана с пескоструйной обработкой, мануфактурный автоматический механизм хронографа Unico, запас хода 72 часа Фото: Hublot

Когда-то хронографы придумали для фиксирования спортивных рекордов. Но сейчас ни на одном важном соревновании механическим часам, управляемым человеком, уже не доверят замеры. А доверят их специальной команде таймкиперов с оптико-электронным оборудованием. Зато есть возможность по этому поводу выпустить часы, поставив и отмерив свой собственный, часовой, рекорд.

Bvlgari Octo Finissimo Chrono GMT, корпус 42 мм из титана с пескоструйной отделкой, механизм с автоматическим заводом и микроротор из платины, запас хода 55 часов Фото: Bvlgari

Часовщики Bvlgari в своей главной мужской линии Octo после самых тонких в мире часов с автоподзаводом и самых тонких часов с турбийоном выпустили самый тонкий в мире автоматический хронограф. К тому же — со вторым часовым поясом GMT. Новые Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic в корпусе 42 мм имеют всего 6,9 мм высоты. Вот это вполне спортивное достижение.

Алексей Тарханов