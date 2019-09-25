На все сто

Обзоры механических часов зачастую пестрят таким множеством сложных терминов, что даже у любителя часового искусства со стажем голова идет кругом. Тем временем турбийоны, минутные репетиры, анкерные мосты, скелетоны и прочие «мертвые» секунды всего лишь обозначают конкретные функции, детали или принцип работы механизмов, что, впрочем, не лишает энтузиаста необходимости периодически заглядывать в поисковик за разъяснением. И если бы существовал унифицированный словарь часовых терминов, то «вечный календарь» в нем занимал бы почетное место как один из самых технически сложных, но при этом вполне объяснимых и понятных типов часовых механизмов.

Календари в механических наручных часах бывают нескольких видов. У простых на циферблате есть окошко с индикатором даты, но за ними нужно следить, чтобы не ошиблись, под конец месяца, когда настает пора отличить 31 от 1 числа. Далее идут годовые календари, которые умеют показывать дату и текущий месяц, определять точное количество дней в нем, но требуют корректировки в феврале, особенно в високосный год. А вечные календари, как самые умные, могут точно и бесперебойно отсчитывать время, даты, месяцы и годы на протяжении десятилетий, а иногда и столетий. И их главное превосходство над всеми другими механическими часами в том, что они потребуют корректировки показаний (при своевременном подзаводе), разве только когда наши правнуки пойдут в школу.

Для часовщиков производство вечного календаря — вершина мастерства, которую с ними разделяют лишь минутные репетиры и турбийоны. Но, несмотря на самодостаточность столь сложного механизма, часовые бренды часто дополняют «вечники», как их называют знатоки часового дела, другими функциями. В этом году на часовых салонах в Женеве и Базеле появилось сразу несколько новинок с индикатором лунным фаз, усложнением ныне крайне популярным. Таковы модели Patek Philippe, Blancpain, Jaeger-LeCoultre, IWC, Montblanc, A. Lange & Sohne и De Bethune. При этом у Pilot’s Watch марки IWC есть также функция хронографа, о чем говорят две дополнительные кнопки рядом с заводной головкой, а Lange 1 25th Anniversary хранят внутри платинового корпуса турбийон и ненавязчиво сообщают владельцу об оставшемся запасе хода с помощью дополнительного индикатора на циферблате.

В дань уважения серьезности механизма и времени, затраченному часовщиками на его производство, корпус вечных календарей, как правило, выполнен из золота или платины, отчего их и без того высокая стоимость еще больше. Классическое решение циферблата есть у мануфактур Blancpain и Jaeger-LeCoultre, которые славятся своей мастерской работой по эмали. Футуристичный дизайн имеет модель независимого бренда De Bethune. Спортивный — IWC. А модель F.P. Journe сочетает в себе черты классики и современности. И если для страстного коллекционера вопрос цены в определенный момент перестает играть первостепенную роль, для всех остальных существуют предложения брендов Montblanc и Baume & Mercier, представивших в этом году «вечники» с собственными мануфактурными калибрами в очень достойном оформлении и по весьма умеренным ценам.

Единственное препятствие на пути точной работы такого уровня механики, какой являются вечные календари,— изменение ритма вращения Земли, обнаруженное учеными в прошлом году. Но даже это внеземное вмешательство способно сделать «вечники» неуместными только примерно через миллиард лет. А пока на них можно полностью положиться.

Екатерина Зиборова