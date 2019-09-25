Знаменитые студенты и преподаватели средневековых европейских университетов

Болонский университет — Франческо Петрарка, поэт; Николай Коперник, математик и астроном; Альбрехт Дюрер, живописец и график; Юрий Дрогобыч, астролог и врач.

Кембриджский университет — Джон Фишер, епископ Рочестерский, канонизирован католической церковью как святой.

Оксфордский университет — Томас Мор, юрист, писатель; большинство архиепископов Кентерберийских и архиепископов Йоркских той эпохи; Уильям Оккам, философ, автор принципа «Бритва Оккама».

Парижский университет — Александр V, антипапа; Фома Аквинский, философ и теолог, канонизирован католической церковью как святой; Бонавентура, теолог, генерал францисканского ордена, канонизирован католической церковью как святой; Пьер де Блуа, богослов и поэт.

Перуджинский университет — Лука Пачоли, математик, один из основоположников современной бухгалтерии; Бартоло да Сассоферрато, юрист, глава школы толкователей римского права; Сикст IV, папа римский; Николай IV, папа римский; Григорий XI, папа римский; Иннокентий VII, папа римский; Мартин V, папа римский; Пий III, папа римский; Юлий II, папа римский.

Пражский университет — Ян Гус, идеолог чешской Реформации; Матей, епископ виленский.

Университет Монпелье — Франческо Петрарка, поэт (до обучения в Болонском университете).

Флорентийский университет — Пий II, папа римский; Леонардо да Винчи, художник и ученый (изучал анатомию в больнице, позднее вошедшей в состав университета); Джованни Боккаччо, писатель и поэт.

Эрфуртский университет — Иоганн Гутенберг, первопечатник (факт учебы оспаривается некоторыми исследователями).