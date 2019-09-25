БПИФы идут за пенсионерами

Биржевые фонды достаточно новая история на российском рынке, но уже завоевавшая популярность среди розничных инвесторов. Всего за год суммарный объем активов под их управлением вырос с нуля до 10 млрд руб. Еще большего роста управляющие ждут в случае допуска на этот рынок негосударственных пенсионных фондов, поэтому создают БПИФы, которые удовлетворяют регуляторным требованиям и потребностям НПФ.

В прошлом году в распоряжении российских инвесторов появился новый финансовый инструмент — биржевые фонды — аналог мировых ETF. Частные инвесторы с интересом отнеслись к новинке. Всего за 12 месяцев с момента появления первого торгуемого БПИФа на биржу вышло 13 таких фондов от четырех управляющих компаний. По оценкам «Денег», основанным на данных Investfunds, стоимость чистых активов этих фондов приблизилась к 10 млрд руб. Среднедневные обороты с отдельными фондами достигают нескольких миллионов рублей, а в отдельные дни и десятков миллионов рублей. Это впечатляющий результат для принципиально нового продукта.

Важную роль в развитии биржевых фондов могут сыграть не только частные, но и институциональные инвесторы. В июле на Международном финансовом конгрессе директор департамента коллективных инвестиций и доверительного управления ЦБ РФ Кирилл Пронин заявил о том, что Банк России рассматривает возможность предоставить НПФ право инвестировать пенсионные накопления, в том числе в БПИФы.

В таких условиях управляющие активно готовят инфраструктуру, чтобы она удовлетворяла требованиям инвестирования пенсионных накоплений. В частности, в июле «Газпромбанк — Управление активами» запустил два облигационных БПИФа с дюрацией два и четыре года. Как и любой другой фонд данного типа, они следуют бенчмарку-индикатору, правда, в отличие от обращающихся на рынке фондов этот индекс разработан специалистами управляющей компании. Маркетмейкером по данным инструментам выступает Газпромбанк, который обеспечивать высокий уровень ликвидности — не менее 50 млн руб. и не более 2 млрд руб. на покупку и продажу по каждому фонду.

Портфель обоих фондов состоит из корпоративных облигаций преимущественно первого эшелона и включает бумаги эмитентов с высоким кредитным качеством. Целевое средневзвешенное кредитное качество портфелей БПИФов находится на уровне ВВВ–/ВВ+ по международной шкале S&P или AA/AA+ по шкале российских рейтинговых агентств. «Основным параметром для включения инструментов в состав бенчмарка является его соответствие требованиям законодательства к инвестированию средств НПФ, а также приемлемая ликвидность на вторичном рынке,— отмечает заместитель генерального директора АО "ГПБ — Уа" Евгений Романов.— Дюрация два и четыре года является оптимальной для формирования крупного диверсифицированного портфеля с разным уровнем риска и возможностью гибко управлять им». Лимит концентрации на одно юридическое лицо или группу не превышает 8%, что ниже текущих регуляторных ограничений на инвестирование средств НПФ (10%).

Новые фонды могут быть интересны институциональным инвесторам и с точки зрения размера комиссии. Она составляет всего 0,15% стоимости чистых активов (СЧА) в год, что в несколько раз ниже комиссий, которые взимают другие управляющие компании по аналогичным продуктам (0,52–0,6% — за облигационные фонды, 0,6–0,8% — за фонды акций). «По сравнению с самостоятельным набором аналогичного пула бумаг наши биржевые фонды позволяют существенно сэкономить на спредах и комиссии за управление»,— отмечает Евгений Романов.

По оценкам участников рынка, даже если десятая часть всех средств НПФ поступит в БПИФы, они станут самой крупной группой фондов, опередив по СЧА облигационные фонды. «Данные биржевые фонды привлекут внимание крупных рыночных НПФ, заинтересованных в инвестировании более или менее серьезных портфелей. С учетом пристального внимания регулятора к типам активов, в которые НПФ могут размещать средства, а также необходимости нести дополнительные издержки на содержание своей инвесткоманды НПФ скорее предпочтут вложить средства в готовый фонд с понятным индексом и уже просчитанными лимитами. Тренд на снижение комиссий за управление также будет способствовать интересу крупных игроков, работа с которыми для управляющих будет тем не менее рентабельна за счет масштабов фонда»,— прокомментировал старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Экспертиза

— В чем актуальность ваших БПИФов для рынка?

Алексей Антонюк, генеральный директор «Газпромбанк — Управление активами»

— Возможность самостоятельного инвестирования средств для негосударственных пенсионных фондов обсуждается в отрасли довольно давно. Предвосхищая спрос, мы решили предложить рынку новое продуктовое решение, которое полностью учитывает законодательные требования к инвестированию как средств пенсионных резервов, так и накоплений.

— Почему в этом году вы начали делать акцент на привлечении средств НПФ?

— Традиционно наша управляющая компания занимает сильные позиции в розничном бизнесе, индивидуальном доверительном управлении, а также сегменте закрытых паевых инвестиционных фондов, где мы уже долгие годы удерживаем лидерство. Наша долгосрочная стратегия развития предполагает взвешенную диверсификацию. Работа с институциональными клиентами, в том числе управление резервами и накоплениями негосударственных пенсионных фондов,— один из наших приоритетов.

— Какие шаги предпринимаете для развития данного направления бизнеса?

— С начала года нам удалось увеличить объем пенсионных накоплений и резервов НПФ под управлением на 45 млрд руб. И есть еще пространство для роста.

Надежда Евдокимова