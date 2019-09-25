«Брокеры со временем исчезнут»

О моде на инвестиции, превращении брокеров в управляющие компании и о том, заменит ли искусственный интеллект человеческий ум, в интервью «Деньгам» рассказал заместитель гендиректора УК «Альфа-Капитал» Евгений Живов.

— Согласно статистике Московской биржи, сейчас на рынке ежемесячно открывается больше 100 тыс. новых счетов. С чем вы связываете такой приток частных инвесторов на фондовый рынок?

— Причин несколько. Прежде всего инвестировать становится модно: люди задумываются о накоплениях, интересуются альтернативами депозитам, финансовыми продуктами и сервисами. Другая причина — это стремительное развитие цифровых каналов продаж. Доступ на фондовый рынок стал проще благодаря цифровым технологиям. Исчезло огромное число барьеров: не надо идти в офис, ждать курьера, устанавливать на компьютер специальное ПО. Мы не посылаем курьеров фотографировать нового клиента, у нас счет открывается на сто процентов в онлайне. Это можно сделать прямо со смартфона и сразу начинать инвестировать.

Несколько лет назад ничего подобного на рынке не было. А на данный момент только число скачиваний нашего мобильного приложения составляет сотни тысяч. Мы проводили замеры: в среднем клиент тратит на покупку продукта всего две минуты.

— Через кого проще начать инвестировать — через брокера или УК?

— Простота не равна эффективности. Посмотрите: брокеры стали перестраивать модели работы и мимикрировать под управляющие компании. Многие предлагают наборы ценных бумаг, фонды, робоэдвайзинг. На первый план выходит задача не просто дать клиенту доступ на биржу, а помочь ему получить хороший результат. Но именно этим и занимаются управляющие. Я допускаю, что со временем классические брокеры вообще исчезнут — им придется или коренным образом меняться, или уходить со сцены. При открытии нового счета не будет дилеммы, о которой вы говорите.

— Вы уверены, что инвесторы от этого выиграют?

— Обычные частные инвесторы, особенно новички,— безусловно. Купить готовые продукты, например паевые фонды (ПИФы),— это безопаснее, а в конечном счете выгоднее самостоятельной торговли на бирже. Исключаются такие факторы, как недостаток знаний и влияние эмоций. Кроме того, с ПИФами вы легко получите диверсификацию, которая снижает риски. Инвестиции будут меньше зависеть от поведения отдельных акций или облигаций, от ситуации в одной-двух отраслях.

— Почему такой портфель не собрать самому?

— С одной стороны, все равно нужны знания. С другой — трудно хорошо распределить вложения, если у вас несколько миллионов рублей, не говоря уже о меньших суммах. Это не позволяют сделать крупные размеры лотов по ценным бумагам, особенно по тем, которые торгуются за рубежом. В то же время, купив паи всего одного ПИФа, вы сразу становитесь совладельцем десятков и сотен различных акций и облигаций. У нас порог входа в фонды установлен в 100 рублей. Даже при такой инвестиции ваши деньги вкладываются в целую корзину активов, которая подобрана управляющим.

— Неужели кто-то инвестирует по 100 рублей?

— Низкий порог входа дает возможность любому человеку легко протестировать незнакомый продукт. А потом можно заходить в него с более серьезными деньгами. По нашей статистике, 50% новых клиентов докупают паи в течение 30 дней после совершения первой сделки. Причем сумма докупки в разы больше первой инвестиции.

— В прошлом году в России появились первые биржевые ПИФы. Оправдались ли ожидания, связанные с их запуском?

— Да, интерес к ним сразу был достаточно высоким. Инвесторы оценили высокую ликвидность этого инструмента и низкие комиссии. В некоторые биржевые фонды к тому же можно инвестировать напрямую в долларах и евро. Это выгодно, особенно на фоне доходности вкладов в валюте, которая сейчас стремится к нулю. Порог входа в валютные БПИФы тоже довольно небольшой — в «Альфа-Капитале» это $10 или €10.

— Еще одна тенденция в инвестициях — использование элементов искусственного интеллекта. Могут ли роботы полностью заменить портфельных управляющих?

— Прогнозы можно услышать разные, но что мы имеем по факту? Есть авторы стратегий алгоритмической торговли, которые предлагают желающим свои услуги. Говорят, некие роботы получают доходности в сотни и тысячи процентов. Их создатели могли бы сказочно обогатиться. Возникает вопрос: почему они хотят делиться золотой жилой с кем-то еще? И получать за это никакие не сказочные, зато гарантированные комиссионные.

Нет, чудес не бывает. Я бы категорически не советовал переоценивать существующие на данный момент технологии. Автоматизированная торговля может приносить хорошие краткосрочные результаты, но на длинных горизонтах не так эффективна.

— Но технологии быстро развиваются. Роботы уже умеют самообучаться...

— Пока не создан полноценный искусственный интеллект, а есть только его элементы, роль человека останется ключевой.

Алгоритмы могут использоваться простейшие, могут базироваться на экономических теориях, но их по-прежнему пишут люди.

— Насколько востребован сегодня робоэдвайзинг — автоматическое инвестиционное консультирование?

— Объем глобальной индустрии управления активами превышает $75 трлн. При этом под управлением робоэдвайзеров на конец 2018 года находилось порядка $250 млрд. По большому счету это капля в море — всего 0,3%. Но если ориентироваться на количество клиентов, а не на объем активов, то цифры впечатляют сильнее. Возьмем компанию Acorns — сервис автоматического микроинвестирования. Несколько лет назад она начинала как никому не известный стартап, а сейчас число открытых у нее счетов достигло 4,5 млн. Очевидно, что спрос на робоэдвайзинг растет, не случайно в эту сферу пришли такие инвестиционные гиганты, как Charles Schwab или Vanguard.

В России робоэдвайзинг тоже укрепляет позиции. Два года назад мы были первопроходцами среди управляющих компаний, но теперь и у других участников рынка есть интерес к данному направлению.

— Сохранится ли профессия инвестиционного консультанта, если роботы берут на себя его основные функции?

— Робот может быть успешнее на начальном этапе взаимодействия с клиентом, при проведении механических операций, составлении отчетности. При этом отказываться от услуг консультантов-людей инвесторы все равно не хотят. С алгоритмом довольно трудно беседовать за чашкой кофе и обсуждать общие темы. А личное общение с консультантом по-прежнему играет большую роль, особенно для состоятельных клиентов.

Об этом же, кстати, говорят данные опроса из последнего обзора World Wealth Report. Большинство глобальных инвесторов поддерживают именно гибридный подход. То есть цифровые инструменты и традиционные методы работы должны дополнять друг друга, а не взаимоисключать. Мы тоже сторонники этой точки зрения, в том числе если говорить непосредственно об инвестициях. При всех преимуществах онлайн-технологий нельзя надолго оставлять портфель без присмотра со стороны профессионалов. Его состав нужно корректировать с учетом ситуации на рынке и долгосрочных целей инвестора.

— Какая доля клиентов «Альфа-Капитала» совершает покупки онлайн?

— Уже более 80% новых клиентов. Пока не 100%, так что есть к чему стремиться.

— По каким каналам к вам приходят?

— Число цифровых каналов, которые мы используем, увеличивается с каждым кварталом. Новые мы создаем за счет взаимодействия с партнерами, в том числе из нефинансовых отраслей. В первом полугодии запустили проекты по продаже ПИФов с «Билайном», «Перекрестком», Tele2 и Московской биржей. Продукты «Альфа-Капитала» стали доступны на сайтах, маркетплейсах, в приложениях перечисленных компаний. Это так называемая мультиканальность. В результате мы получили выход на миллионные аудитории потенциальных клиентов по всей стране и теперь работаем над тем, чтобы максимально повысить конверсию на каждом этапе воронки продаж. К концу года рассчитываем довести число наших онлайн-клиентов до 50 тыс. человек.

Развиваем и собственное мобильное приложение — недавно запущена его более продвинутая версия. Но приложение не может работать в «безвоздушном пространстве», без выстроенных вокруг процессов, информационной поддержки клиентов, колл-центра, вторичных продаж и, конечно, мощного IT.

— Не возникает проблем с IT у компании из финансовой сферы?

— За последние годы мы фактически перестали быть представителями только финансового сектора. В компании сформирована сильная, работоспособная, молодая IT-команда, которая продолжает расширяться. Перед ней встают трудоемкие задачи, поэтому мы не распыляем усилия, а для повышения эффективности перенимаем лучшие практики как раз из сферы информационных технологий. Скажем, пробуем модель управления проектами на базе методики Scrum и выстраивания клиентского пути. Это поможет команде расставлять приоритеты и быстрее достигать стоящих целей.

То же мобильное приложение дорабатываем практически каждый день. Мы сознательно выбрали тактику выявлять и устранять ошибки в моменте, потому что сейчас нет времени на долгую подготовку. Конкуренция и развитие технологий постоянно подгоняют.

— Меняется ли портрет типичного покупателя инвестиционных продуктов?

— Здесь мы давно ушли от простых обобщающих описаний — пол, возраст, уровень благосостояния. Стали проводить более тонкую сегментацию клиентской базы по ментальности, жизненному циклу, анализировать модель склонности к инвестированию, которая включает в себя много поведенческих параметров.

Например, в России инвестировать с большей вероятностью начинает тот, кто имеет депозит в банке. Еще выше эта вероятность, если человек регулярно проводит операции по вкладу, пополняет его и снимает деньги. Более детальные выводы о поведении инвесторов позволяет получать анализ больших данных.

— Технологии открыли широкий доступ к инвестиционным продуктам. Но нет ли у вас ощущения, что у людей часто возникают завышенные ожидания?

— Вернусь к тому, о чем мы говорили вначале. Когда брокер предлагает вам торговать на бирже и дает какие-то рекомендации, он не несет ответственности за результат. Вы остаетесь один на один со своими ошибками, эмоциями, плохой информированностью, поэтому вероятность убытков очень высока. Модель работы управляющих компаний строится на иных принципах. Максимизация прибыли — это общая задача инвестора и управляющего, отвечающего за весь процесс. Такой подход защищает людей от множества неприятных сюрпризов, и я уверен, что только он сегодня жизнеспособен.

Кроме того, до любого нового клиента мы стараемся донести (и призываем к тому же коллег по индустрии), что инвестиции — не просто хайп, не только дань моде. Инвестиции — это доходности и риски, между которыми нужно найти оптимальный баланс. Используя цифровые технологии, профессиональные управляющие помогут каждому инвестору сделать правильный выбор.

Иван Евишкин