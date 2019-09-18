Мэрию Краснодара обязали разрешить перевозчикам размещать рекламу на автобусах

Региональное управление ФАС выдало предупреждение департаменту транспорта и дорожного хозяйства Краснодара о необходимости прекращения нарушения Закона о защите конкуренции. По мнению антимонопольного ведомства, оно выражается в незаконном установлении запретов на распространение рекламы на транспорте.

Обращение на действия транспортного департамента кубанской столицы в Краснодарское УФАС подали Союз транспортников Кубани и ООО «Максмедиа». По их словам, департамент рекомендовал в срок до 1 сентября этого года привести облик автобусов в единый стиль, посредством планомерного отказа от использования рекламы на кузове подвижного транспорта.

Как сообщают в Краснодарским УФАС, в ходе проверки было установлено, что 12 июля 2019 года департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара провел совещание по вопросу повышения качества перевозок с участием представителей перевозчиков города. Перевозчикам рекомендовалось отказаться от использования рекламы на кузове автобусов. Это, по мнению ФАС, противоречит статьям Конституции РФ и Закону «О защите конкуренции» и приведет к причинению убытков как хозяйствующим субъектам, оказывающим услуги по размещению рекламы на бортах общественного транспорта, так и перевозчикам.

В случае, если данное решение департамента не будет отменено до 1 октября, Краснодарское УФАС грозит руководителю ведомства Владимиру Архипову антимонопольным делом.

Василий Хитрых