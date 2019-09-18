Центробанк пообещал банкам льготы в обмен на сбор биометрических данных россиян

Банк России может ослабить требования по резервам для банков, готовых собирать биометрические данные клиентов, которым выдают кредиты. Соответствующий проект поправок опубликован на сайте регулятора в июле, на это обратил внимание РБК.

Так, при условии сбора биометрических данных банки смогут по меньшей ставке резервировать беззалоговые кредиты физическим лицам, выданные с 2014 года. Для кредитов, по которым нет просроченных платежей, ставка снизится с 3% до 2%, для ссуд с просрочкой не более 30 дней — с 8% до 7%. Также ЦБ намерен выделить в отдельную категорию кредиты, выданные с помощью биометрической идентификации индивидуальным предпринимателям. По ним резервы составят 1,5%.

ЦБ планирует полнофункционально запустить систему биометрической идентификации в 2020 году, сейчас она работает в пилотном режиме. Банки начали собирать биометрические данные россиян для Единой биометрической системы в июне 2018 года. Планировалось, что на основании сданных образцов лица и голоса клиенты смогут верифицироваться удаленно в любом банке и получать доступ к услугам. По информации источников “Ъ”, за год было собрано лишь порядка 10 тыс. образцов.

Подробнее о системе биометрической идентификации — в материале “Ъ” «К биометрии подтягивают резервы».