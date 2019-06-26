Биометрия за компанию

Компании смогут открывать счета и получать другие услуги банков дистанционно на основании биометрии, сданной их уполномоченными сотрудниками. Такой проект стартует в России в будущем году. Биометрия в корпоративном сегменте может быть выгодна и банкам, и их клиентам. Однако есть и риски увеличения количества однодневок, предупреждают эксперты. Кроме того, велика вероятность, что должностные лица просто не захотят сдавать образцы лица и голоса для нужд компаний.

С 2020 года Банк России планирует запустить пилотный проект по использованию образцов лица и голоса граждан, сданных в Единую биометрическую систему (ЕБС), при обслуживании корпоративных клиентов. Для его реализации до 15 июля кредитные организации, согласно паспорту проекта «Удаленная идентификация. 2-й этап» (есть в распоряжении “Ъ”), должны сформировать и представить на рассмотрение рабочей группе свои предложения для проработки организационно-правовой базы. В ЦБ подтвердили “Ъ”, что вопрос прорабатывается. В «Ростелекоме» (оператор ЕБС) отметили, что уже разработана «дорожная карта» реализации проекта, он обсуждается с рынком.

В банках отмечают, что использование биометрии в корпоративном сегменте выгодно и банкам, и клиентам. «Сейчас удаленное обслуживание бизнеса ограничено географией партнерской курьерской сети,— поясняет глава управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка Денис Скоков.— Возможность удаленной идентификации предпринимателя стирает эти границы». По словам начальника управления развития МСБ Абсолют-банка Сергея Нечушкина, дистанционное открытие счета может быть востребовано в первую очередь корпоративными клиентами, которые работают по госконтрактам и вынуждены под каждый новый заказ открывать отдельный счет, часто быстро и в другом регионе.

Член совета директоров РНКО «Платежный центр» Александр Погудин считает очевидным преимущества биометрии для малого бизнеса, который чувствительно реагирует на условия обслуживания и часто меняет банк.

В Тинькофф-банке подчеркнули, что плюсы для корпоративных клиентов от биометрии — существенное улучшение клиентского опыта и доступа к финуслугам: удаленное обслуживание, открытие и управление РКО, упрощенный доступ к различным банковским продуктам для юрлиц и т. д. Но главное — это скорость и возможность отказа от бумажного документооборота.

По словам Сергея Нечушкина, банки смогут с помощью биометрии снизить расходы на обслуживание на 5–7%. При этом, отметил директор департамента электронного бизнеса малого и среднего бизнеса ПСБ Иван Паткин, биометрия в корпоративном сегменте не приведет к единовременному росту затрат банков, кроме разве что дополнительных инвестиций в инфраструктуру, которые со временем окупятся. В «Ростелекоме» также отметили, что внедрение биометрии в корпоративном сегменте приведет к снижению фрода и защите от доступа к информации третьих лиц, поскольку биометрическая идентификация, в отличие от ЭЦП, может точно сказать, кто именно обращается за услугой.

Техническая реализация процесса уже продумана. Сотрудник организации (гендиректор, главбух, иной уполномоченный представитель) сдает биометрию как физлицо в ЕБС. Далее компания через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) подтверждает его полномочия, и потом тот же представитель удаленно верифицируется в интересующем его банке. Необходимые документы направляются в электронном виде в банк, который открывает счет.

Однако, по словам замдиректора департамента цифрового бизнеса юридических лиц «Открытия» Антона Огородникова, сейчас законодательно не разрешена удаленная идентификация с использованием биометрических данных для получения банковских услуг ИП и юрлиц, и вопрос необходимо решить в рамках рабочей группы. Кроме того, необходимо будет определиться и со стоимостью верификации клиента-юрлица.

Эксперты в целом считают идею здравой, но рискованной. «Есть вероятность появления большого количества фирм-однодневок с номинальными директорами»,— допускает эксперт RTM Group Евгений Царев. «Тот же номинальный директор может сдать один раз биометрию, затем образцы его лица и голоса будут использоваться действующими от его имени мошенниками для открытия счетов для различных фирм»,— соглашается вице-президент АРБ Юрий Кормош. «Мы всегда выступали за расширение применения биометрии для корпоративных клиентов,— отмечает заместитель руководителя НП НСФР Александр Наумов.— Но сейчас граждане не стремятся массово сдавать биометрию для личных целей, и не факт, что захотят это делать в качестве должностных лиц организации, заставить того же главбуха сдать биометрию нельзя». По словам собеседника “Ъ”, близкого к «Ростелекому», в настоящее время в ЕБС содержится лишь 10 тыс. образцов биометрии.

Вероника Горячева, Ксения Дементьева