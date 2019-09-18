В парке Зеленая Роща в Екатеринбурге нашли старинное кладбище

В ходе раскопок на территории екатеринбургского парка Зеленая Роща нашли старинное кладбище, которое официально признали объектом археологического наследия. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Старинное кладбище нашли во время реконструкции парка. Сейчас работы приостановлены, проект реконструкции придется скорректировать с учетом найденных археологических памятников. Внутреннее монастырское кладбище было расположено вокруг собора Александра Невского в пределах монастырской ограды Ново-Тихвинского женского монастыря. Кладбище постепенно разрасталось, во второй половине ХIХ-начале ХХ века оно распространилось на всю северную часть монастыря и вышло за его пределы к западу. После этого кладбище занимало всю северную территорию Зеленой Рощи, рассказали в управлении.

Подрядчиком, который займется благоустройством парка, стало АО «Свердловскавтодор» (структура УГМК). Сумма контракта составила 161,3 млн руб. Позже ее снизили до 130,7 млн руб. Работы должны быть выполнены до 23 октября 2020 года.

В управлении госохраны рассказали, что в этом году реконструкцию проведут в южной части Зеленой Рощи, до кладбища доходить не будут. «В любом случае все работы будут проводиться после разработки раздела по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия»,— сообщили в ведомстве (цитата по Е1). В дальнейшем за реконструкцией будут следить археологи.

Против реконструкции выступает сообщество «Парки и скверы Екатеринбурга». Общественники требуют остановить работы, так как парк является особо охраняемой природной территорией, а работы предполагают вырубку деревьев.