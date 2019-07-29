«Парки и скверы Екатеринбурга» потребуют остановить реконструкцию Зеленой рощи

Сообщество «Парки и скверы Екатеринбурга» готовит обращение к главе города Александру Высокинскому с требованием остановить работы по реконструкции парка Зеленая роща из-за его статуса особо охраняемой природной территории местного значения (ООПТ).

Согласно опубликованным документам (pdf.), проект реконструкции предусматривает вырубку деревьев, при этом «режимом особой охраны в границах городских парков запрещается любая хозяйственная и иная деятельность, отрицательно влияющая на их экологическое и санитарное состояние». Сообщество предлагает учесть предложения урбаниста Владимира Злоказова по улучшению проекта, снизив количество деревьев, запланированных к вырубке. Также активисты полагают, что работы могут навредить захоронению, размещенному на территории парка.

Сегодня, 29 июля, с 19:00 до 20:00 активисты проведут сбор подписей на имя главы города с требованием остановить работы в парке.

На планы властей вырубить деревья обратил внимание Владимир Злоказов. Выяснилось, что по финальному проекту реконструкции в парке планируют вырубить 230 деревьев, в том числе 47 сосен. По его словам, в проекте также не решен вопрос с водоотведением. В середине июля власти заявили, что отказались от планов вырубить сосны в парке. Однако в итоге проект не изменился.

Подрядчиком, который займется благоустройством парка, стало АО «Свердловскавтодор» (структура УГМК). Сумма контракта составила 161,3 млн руб. Позже ее снизили до 130,7 млн руб. Работы должны быть выполнены до 23 октября 2020 года.

Анастасия Реутова