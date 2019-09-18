Суд отменил штраф Utair за продажу 11 билетов двум детям-инвалидам

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа отменил административный штраф авиакомпании Utair за продажу матери двух детей-инвалидов из Хабаровского края 11 билетов на рейс Курган—Москва. Решение суда признано незаконным, говорится в материалах, размешенных в картотеке суда.

В январе 2019 года женщина летела с семилетними близнецами в Курган в центр имени Илизарова на операцию по квоте Минздрава. Из Хабаровска до Москвы семья добралась за счет благотворительной программы «Аэрофлота» и РДФ «Миля милосердия». На дорогу до Кургана и обратно до Хабаровска им выделили матпомощь в 40 тыс. руб. Однако этого не хватило, поскольку Utair потребовала выкупить 13 мест для перевозки детей-инвалидов. Средства на это — еще 43 тыс. руб.— они вынуждены были собирать у родственников и знакомых. В августе суд оштрафовал компанию на 50 тыс. руб. по ст. 14.7 КоАП РФ (обман потребителей) и ст. 14.5 КоАП РФ (продажа товаров при отсутствии установленной информации). Еще 50 тыс. руб.— за неисполнение требований прокурора.

В авиакомпании Utair настаивали, что не знали о перевозке маломобильных детей. В пресс-службе перевозчика рассказали, что для таких пассажиров нужно устанавливать носилки, которые весят 140 кг, и для этого требуется время.

Подробнее — в материале “Ъ FM” «За перевозку детей-инвалидов запросили по повышенному тарифу».