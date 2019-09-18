Саудовская Аравия продала здание консульства в Турции, где был убит Джамаль Хашокджи

Власти Саудовской Аравии продали здание своего диппредставительства в Стамбуле, где в прошлом году был убит саудовский журналист Джамаль Хашокджи, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на турецкие СМИ. Здание, расположенное в престижном районе Левент, было продано больше месяца назад неизвестному покупателю за треть его рыночной стоимости.

Новое здание для консульства было куплено в районе Сариер, где располагается диппредставительство США. Телеканал отметил, что для продажи власти Судовской Аравии должны были получить разрешение МИД Турции. Однако турецкому внешнеполитическому ведомству ничего не известно о получении разрешения.

Напомним, журналист был убит 2 октября 2018 года на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. СМИ писали, что господина Хашокджи пытали. Генпрокуратура Саудовской Аравии потребовала казни для пятерых подозреваемых. В ООН уверены, что Эр-Рияд отвел мало времени на расследование убийства.

Подробности — в публикации “Ъ” «Убийц Джамаля Хашокджи перечислили поименно».