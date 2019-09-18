Активист движения за защиту Шиеса Древарх Просветленный уехал из России из-за уголовного дела

Активист движения «Поморье не помойка!» Андрей Христофоров, известный в Архангельске как Древарх Просветленный, покинул Россию после того, как в отношении него было заведено уголовное дело. Как рассказал местному изданию 29.ru господин Христофоров, возвращаться обратно он не планирует.

«В Архангельске они же мне крылья защемили. Меня поставили в безвыходное положение: мне тут дерево не посадить, не воспитать ни одного полицейского в духе посадского движения»,— сообщил он изданию. По словам активиста, после отъезда из страны его жена подала на развод, а связь с детьми Древарх поддерживает по телефону.

«Мне дали подписку, отказали в выезде во Владивосток, когда там были пожары. Я просился, а мне разрешили только на дачу в Васьково. Я уже молчу про Шиес — там уже будет усиление ответственности, подписка меняется на камеру временного содержания до суда. Им, наверное, надо выдавить всех Древархов настоящих из страны»,— добавил активист.

Напомним, господин Христофоров вместе с другими активистами выступал против строительства мусорного полигона на станции Шиес. Уголовное дело в его отношении завели из-за инцидента в поезде на станции Шиес, когда Древарх при задержании ударил электрошокером полицейского.