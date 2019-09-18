0,6 процента составило снижение цен промышленных производителей в августе 2019 года по сравнению с июлем, сообщил Росстат. Снижение показателя оказалось более значительным, чем ожидали аналитики (консенсус-прогноз агентства «Интерфакс» предполагал снижение цен производителей в августе на 0,1%). В годовом выражении динамика оптовых цен замедлилась с 7,7% в январе—июле до 6,7% в январе—августе 2019 года — главным образом за счет резкого замедления годовых темпов роста цен в добыче и в меньшей степени — в обработке. Оптовые цены и в обрабатывающей, и в добывающей промышленности в августе упали на 0,7% — росли они лишь в электроэнергетике и ЖКХ, вес которых в индексе незначителен.