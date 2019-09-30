Луи Арпельс, один из основателей французского ювелирного дома Van Cleef & Arpels, был страстным поклонником балета, именно его идеей было сделать броши в виде фигурок балерин. Это было еще в 1940-х годах, но любовь Van Cleef & Arpels к балету с тех пор не остыла. Компания поддерживает театры в разных странах и уже семь лет тесно сотрудничает с Большим театром России. Но если раньше это касалось определенных проектов, то в этом году компания приняла решение стать постоянным спонсором Большого.

У мира танца и балета и мира высокого ювелирного искусства есть общие черты: постоянный поиск легкости и элегантности, желание соединить традиции и современность, стремление к совершенству, точность движений мастеров. И на этой схожести основаны взаимоотношения, вдохновляющие ювелиров Van Cleef & Arpels на новые творения. Бренд сотрудничает с Королевской оперой Лондона, Национальной оперой Парижа, несколькими американскими труппами, в том числе труппой под руководством французского хореографа Бенжамена Мильпье. Кроме того, Van Cleef & Arpels ежегодно вручает собственную премию Fedora лучшим совместным постановкам. Присуждает ее профессиональное жюри из десяти человек, каждый раз разных, куда входят профессионалы из мира танца, балетные критики, директора трупп, и просто авторитеты в области танца

В 2014 году премию получил балет «Спящая красавица», совместная постановка театра «Ла Скала» и Алексея Ратманского, в 2016 году — французский хореограф Кристиан Риццо, а в прошлом году ее вручили Уильяму Форсайту за спектакль «Тихий вечер танца», поставленный совместно с Лондонским королевским театром. Компания поддерживает как постановки в классическом стиле, так и современные балеты.

Van Cleef & Arpels сотрудничает и с Большим театром. Началось это семь лет назад с участия компании в финансировании воссоздания балета Джорджа Баланчина «Драгоценности», впервые поставленного в 1967 году. Затем был балет «Нуреев», увидевший свет летом 2018 года. А в этом году компания Van Cleef & Arpels приняла решение стать постоянным спонсором театра, контракт заключен на год с перспективой дальнейшего продления.

«Проект с Большим театром — это долгосрочное сотрудничество,— сказал генеральный директор Van Cleef & Arpels Николя Бос на пресс-конференции по поводу подписания контракта.— И мы видим его не как исключительно финансовое, но и как творческое. Как Большой театр никогда не объявляет программу своих спектаклей заранее, так и мы не будем приоткрывать завесу тайны над тем, что происходит в наших творческих мастерских. Но могу сказать, что работа над украшениями, посвященными России как источнику вдохновения, уже ведется». Первым результатом сотрудничества стала капсульная коллекция украшений «Зимняя сказка», посвященных одноименному балету.

Екатерина Зиборова