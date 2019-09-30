Луи Арпельс, один из основателей французского ювелирного дома Van Cleef & Arpels, был страстным поклонником балета, именно его идеей было сделать броши в виде фигурок балерин. Это было еще в 1940-х годах, но любовь Van Cleef & Arpels к балету с тех пор не остыла. Компания поддерживает театры в разных странах и уже семь лет тесно сотрудничает с Большим театром России. Но если раньше это касалось определенных проектов, то в этом году компания приняла решение стать постоянным спонсором Большого.
У мира танца и балета и мира высокого ювелирного искусства есть общие черты: постоянный поиск легкости и элегантности, желание соединить традиции и современность, стремление к совершенству, точность движений мастеров. И на этой схожести основаны взаимоотношения, вдохновляющие ювелиров Van Cleef & Arpels на новые творения. Бренд сотрудничает с Королевской оперой Лондона, Национальной оперой Парижа, несколькими американскими труппами, в том числе труппой под руководством французского хореографа Бенжамена Мильпье. Кроме того, Van Cleef & Arpels ежегодно вручает собственную премию Fedora лучшим совместным постановкам. Присуждает ее профессиональное жюри из десяти человек, каждый раз разных, куда входят профессионалы из мира танца, балетные критики, директора трупп, и просто авторитеты в области танца
В 2014 году премию получил балет «Спящая красавица», совместная постановка театра «Ла Скала» и Алексея Ратманского, в 2016 году — французский хореограф Кристиан Риццо, а в прошлом году ее вручили Уильяму Форсайту за спектакль «Тихий вечер танца», поставленный совместно с Лондонским королевским театром. Компания поддерживает как постановки в классическом стиле, так и современные балеты.
Van Cleef & Arpels сотрудничает и с Большим театром. Началось это семь лет назад с участия компании в финансировании воссоздания балета Джорджа Баланчина «Драгоценности», впервые поставленного в 1967 году. Затем был балет «Нуреев», увидевший свет летом 2018 года. А в этом году компания Van Cleef & Arpels приняла решение стать постоянным спонсором театра, контракт заключен на год с перспективой дальнейшего продления.
«Проект с Большим театром — это долгосрочное сотрудничество,— сказал генеральный директор Van Cleef & Arpels Николя Бос на пресс-конференции по поводу подписания контракта.— И мы видим его не как исключительно финансовое, но и как творческое. Как Большой театр никогда не объявляет программу своих спектаклей заранее, так и мы не будем приоткрывать завесу тайны над тем, что происходит в наших творческих мастерских. Но могу сказать, что работа над украшениями, посвященными России как источнику вдохновения, уже ведется». Первым результатом сотрудничества стала капсульная коллекция украшений «Зимняя сказка», посвященных одноименному балету.
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