Деревянный торг

С начала введения биржевой торговли лесом Пермский край закрепился в числе лидеров по этому направлению, однако доля региона в структуре торгов лесом составляет только 10%. Продают лес на бирже в основном пермские лесхозы, частным компаниям это пока не интересно. Эксперты сходятся в том, что Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) необходимо открывать торговлю лесоматериалами на экспорт, так как основные покупатели местных переработчиков находятся за границей.

За 2,5 года биржевой торговли лесом Пермский край реализовал на торгах 266,8 тыс. куб. м древесины. Как сообщили „Ъ — Лесная промышленность“ на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, в 2017 году на торгах продали всего 5,593 тыс. куб. м пермской древесины, в 2018-м — 141,273 тыс. куб. м, с начала этого года — уже более 120 тыс. куб. м.

Прикамье вошло в пилотный проект по развитию биржевой торговли лесом и лесоматериалами в России. Торги ведутся на площадке СПбМТСБ, в них участвуют не только частные компании, но и бюджетные учреждения. «Дорожную карту» по организации биржевой торговли лесом в регионе утвердили Федеральная антимонопольная служба России, правительство Пермского края и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа. СПбМТСБ открыла представительство в Перми. По информации Пермской торгово-промышленной палаты (ПТПП), первая сделка по продаже леса была проведена 3 марта 2017 года.

Биржевая торговля лесоматериалами создает ценовые ориентиры в отрасли в целом, облегчает положение продавцов и покупателей, считает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. Ново­введение делает работу лесной индустрии более прозрачной, повышает доверие к ней, помогает уменьшить объем «серой» торговли. Биржевая торговля показывает также направление движения рынка, определяет спрос на конкретные позиции лесоматериалов. Проект улучшает инвестиционный климат в отрасли, способствует сохранению лесных ресурсов страны, добавляет эксперт.

По опыту и подобию

В ФАС РФ рассказали, что при организации биржевой торговли использовался аналогичный опыт Иркутской области. Торги лесными ресурсами и древесиной были запущены в 2014 году. Антимонопольная служба, региональные власти и отраслевые ведомства признали проект успешным, и в 2017 году начали расширять географию торгов. На сегодня в биржевых торгах лесом участвуют 23 региона. «Крупнейшие лесопромышленные регионы России видят в биржевой торговле действенный механизм обеспечения рационального природопользования, формирования справедливых цен и развития конкуренции»,— отмечают в ФАС РФ.

Президент СПбМТСБ Алексей Рыбников в интервью изданию «Деловой Петербург» рассказал, что лес выходит на третье место в доходах биржи после нефтепродуктов и природного газа, потому что объемы биржевых торгов этим товаром очень сильно выросли за последнее время. «Мы за пять месяцев этого года наторговали леса уже практически в два раза больше, чем за весь прошлый год. В 2018 году оборот был 1,3 млн куб. м, а сейчас уже более 2,5 млн куб. м,— пояснил господин Рыбников.— Если говорить о региональном разрезе, то Красноярский край последовательно весь объем государственной лесозаготовки выводит на биржу и стал у нас лидером. По-прежнему много леса продает на бирже Иркутская область, активно торгуют Удмуртия и Пермский край. Вот четыре основных региона».

Всего с начала года объем торгов лесоматериалами на СПбМТСБ достиг 3 млн куб. м. Директор брокерской компании «Девон» Константин Трухин рассказал, что эту цифру составляет в основном не заготовленная древесина, а делянки, которые еще предстоит срубить. Кроме того, этот объем древесины включает в себя не только деловую древесину (древесина для промышленной переработки), наиболее интересную лесопереработчикам, но и дрова и балансы (отходы производства высококачественных материалов). Последние позиции составляют очень значимую долю, а зачастую более 50%, потому что лесхозы оперируют делянками, подпадающими под санитарно-оздоровительные мероприятия.

Управляющий директор СПбМТСБ Алексей Рыжиков сообщил, что в качестве продавцов пермского леса на бирже выступают в основном государственные подведомственные учреждения — лесхозы, а также лесопожарный центр. В первую очередь это Чайковский, Сивинский, Кизеловский, Кудымкарский, Октябрьский лесхозы. Эти предприятия чаще всего реализуют на торгах древесину, полученную во время санитарно-оздоровительных мероприятий. Кишертский и Сивинский лесхозы продают деловую древесину на торгах, проходящих в виде двойного встречного аукциона.

«К сожалению, у представителей лесного бизнеса пока наблюдается слабый интерес к биржевой торговле,— говорят в министерстве природы Пермского края.— Объясняется это тем, что у основной части предпринимателей заключены долгосрочные договоры на поставку древесины, и еще торговля через лесную биржу изначально предполагает регистрацию базисной поставки, что существенно увеличивает срок заключения договоров купли-продажи».

По словам экспертов, объемы реализации леса частными компаниями региона крайне небольшие. К примеру, из проданных в 2018 году 141,273 тыс. куб. м древесины только 4,812 тыс. куб. м (или 3,4%) приходилось на коммерческие предприятия.

Среди крупнейших частных компаний, продающих пермскую древесину на СПбМТСБ,— ООО «Красный Октябрь», ООО «Девон», хотя зарегистрированы на бирже все крупные лесозаготовители и деревопереработчики края. В этом году частные компании реализовали на биржевых торгах в Прикамье более 4,6 тыс. куб. м лесоматериалов, включая пиловочник-ель, а также древесину для выработки шпона. Основными покупателями пермского леса являются региональные индивидуальные предприниматели, крупные местные предприятия.

По сведениям краевого минприроды, средняя стоимость реализованной древесины в 2019 году колеблется, в зависимости от района, от 500 до 2 тыс. руб. за 1 куб. м древесины.

Константин Трухин отмечает, что в месяц на СПбМТСБ заключается 10–15 сделок по продаже пермского леса. Размер одного соглашения может составлять 100–500 тыс. руб., но бывают контракты и на 4–7 млн руб. Доля Пермского края в общем объеме древесины невелика и составляет около 10%, однако количество сделок намного больше. Это связано с тем, что средний объем лотов пермских лесхозов — 400–700 куб. м, а это существенно меньше, чем, например, в Красноярском крае, где один лот может составлять 20 тыс. куб. м.

Конкурентные цены

Примечательно, что с начала биржевой торговли стоимость древесины у лесхозов существенно выросла. Покупатели получили свободный доступ к ресурсу, а инфраструктура торгов свела вероятность коррупционных составляющих до абсолютного минимума. Участники рынка лишились административных и информационных барьеров, а рост конкуренции привел к росту цены, считает Константин Трухин.

«Торги древесиной на базисах поставки Пермского края проводятся в виде аукциона на повышение на аукционной платформе, а также в виде двойного встречного аукциона в системе электронных торгов»,— поясняет управляющий директор СПбМТСБ. На аукционах на повышение продают свои лоты лесхозы и лесозаготовители. На второй площадке торгуют уже заготовленным пиловочником или пиломатериалом, однако объемы, реализованные на двойных встречных аукционах, чрезвычайно малы. «Эта площадка пока не интересна бизнесу, так как деревопереработчики 80–100% своего продукта отправляют на экспорт и торговать на внутреннем рынке им не очень интересно. А сейчас биржа не предоставляет возможности заключить экспортный договор»,— поясняет директор «Девон».

Все опрошенные эксперты сходятся в том, что дальнейшее развитие биржевой торговли в Пермском крае возможно лишь в случае запуска торгов древесиной на экспорт. По словам председателя НП «Лесопромышленники Прикамья», гендиректора ООО «Красный Октябрь» Александра Суслопарова, в регионе много компаний имеют вертикально интегрированную структуру, поэтому торговля на Санкт-Петербургской бирже для них не актуальна — «зачем торговать на бирже со своим дочерним предприятием?». «Биржа как инструмент для бизнеса еще не заработала. Несколько региональных предприятий не торгуют, а поторговывают на бирже, чтобы иметь в руках какие-то инструменты»,— говорит господин Суслопаров.

Как только СПбМТСБ запустит экспортную торговлю древесиной, биржа станет более интересна лесопереработчикам, считают собеседники „Ъ — Лесная промышленность“. Директор «Девон» предполагает, что после запуска экспортной торговли древесиной объем сделок вырастет на два-три порядка в денежном эквиваленте. При этом участники рынка сетуют на то, что о введении экспортной торговли говорят уже два года, но проект так и не реализуют.

Специалисты ФАС сообщают, что ежегодный прирост объема торгов в среднем составляет более 150%, а география торгов расширяется. Дальнейшее развитие проекта обеспечит выход на торги большего числа коммерческих предприятий — арендаторов лесных участков. В антимонопольном органе говорят, что в ближайшем будущем планируется запустить торги древесиной на экспорт, однако точную дату не называют. Нововведение позволит установить централизованный уровень экспортных цен на древесину в разрезе отдельных регионов.

Евгения Ахмедова