Бумажная работа

Прикамские производители бумаги в 2018 году в два раза увеличили прибыльность, показав лучшие результаты в этом десятилетии. На показателях сказались высокие экспортные цены на бумагу, программы импортозамещения, рост производства. В краевом правительстве также добавляют, что на прибыльности отрасли сказались инвестиции, которые предприятия совершали в последнее время в основные фонды.

Бумага пошла в рост

В Пермском крае сложился уникальный кластер крупных целлюлозно-бумажных компаний, которые по факту не являются конкурентами друг для друга, поскольку они специализируются на разных сегментах. Так, «Соликамскбумпром» является крупнейшим в стране производителем газетной бумаги, Группа предприятий «ПЦБК» специализируется на упаковочных материалах и гофроупаковке, ЦБК «Кама» сосредоточилась на производстве легкомелованной бумаги, Краснокамская бумажная фабрика производит специальные виды бумаг: банкнотной, документной. Это позволяет прикамским бумажникам не демпинговать на рынке, а заниматься развитием.

По данным Пермьстата, в 2018 году предприятия отрасли заработали в 2,1 раза больше, чем годом ранее. Прибыль составила 2,08 млрд руб. В первом полугодии этого года прибыль составила 1,2 млрд руб., что на 89,3% больше, чем в прошлом году.

Эти данные подтверждаются финансовыми итогами компаний. Один из крупнейших в РФ производителей газетной бумаги — АО «Соликамскбумпром» в прошлом году получил чистую прибыль в 1,153 млрд руб. Это рекордный результат АО по прибыльности за последние пять лет. До этого лучший результат компания показывала в 2016 году (852 млн руб. чистой прибыли). В последний раз АО показывало чистую прибыль свыше 1 млрд руб. по итогам 2006 года (1,099 млрд руб.) В 2017 году чистая прибыль «Соликамскбумпрома» составила 45 млн руб. Выручка АО выросла с 12 до 16 млрд руб.

Многократно выросла прибыль и у компаний группы «Пермская ЦБК». Входящее в группу ООО «Уралбумага» показало за год чистую прибыль в 318 млн руб. (92 млн руб. в 2017 году). Выручка ООО увеличилась почти на 900 млн руб.— с 6,3 млрд руб. до 7,2 млрд руб. Деятельность ООО «ТД „Европейский картон“» в 2018 году принесла выручку в 7,4 млрд руб. (6,6 млрд руб. в 2017 году), при чистой прибыли в 83 млн руб. (в 2017 году — 54 млн руб.).

Еще одно юрлицо ГК — ООО «Прикамский картон» получило в отчетном периоде 6,2 млн руб. чистой прибыли (116 тыс. руб. в 2017 году). Выручка ООО выросла на 500 млн руб. — с 4,1 до 4,6 млрд руб.

Впечатляющие финансовые результаты показал Краснокамский бумкомбинат. ООО ЦБК «Кама» за год увеличило чистую прибыль с 13 млн до 194 млн руб. Выручка ООО увеличилась почти на 500 млн руб. — с 3 млрд до 3,5 млрд руб.

Бывший гендиректор ЦБК «Кама» Сергей Стародубцев считает, что на прибыльность пермских бумкомбинатов повлияли три фактора. Во-первых, это может быть следствием импортозамещения. В себестоимости продукции бумажников всегда высокую долю занимали импортные составляющие — в первую очередь краски, сейчас они постепенно заменяются на российские аналоги. «Это могло дать снижение себестоимости»,— предположил эксперт.

Во-вторых, подчеркнул господин Стародубцев, бумажники наращивают производство — это тоже дает эффект в прибыли. В-третьих, при снижении продаж в тоннах растут цены на продукцию, и это повышает маржинальность продаж с каждой тонны, заключил он.

Действительно, цены на продукцию бумажников существенно выросли. Так, за прошедший год цены на все виды продукции ЦБК увеличились в среднем на 20–30%, что было вызвано движением мировых цен, говорят в ГК «Финам». По данным специалистов компании, в 2018 году по отношению к 2016 году цены на продукцию бумажников выросли на 28%, а в течение 2018 года — на 11%. Мировые цены на целлюлозу в 2018 году по сравнению с 2016-м выросли на 50%, за 2018 год — на 12%.

В то же время производство бумаги в регионе немного сокращается. Так, по данным Пермьстата, в первые шесть месяцев этого года по отношению к первому полугодию 2018 года сократился выпуск бумаги и картона (94,2%).

На дальний картон

«На снижение объемов повлияло несколько факторов,— считает декан факультета экономики, менеджмента и бизнес-информатики НИУ ВШЭ в Перми Дмитрий Гергерт.— С января 2019 года вступили в силу новые лесохозяйственные регламенты. Их выполнение несколько раз откладывали, но с января все начало работать. Подготовка документации к работе по новым регламентам — длительный процесс (более года) и дорогостоящий. Соответственно, не все лесозаготовители успели к положенному сроку выполнить требования и, по сути, «зашли в лес» позже или вообще не зашли. По новым регламентам был также произведен перерасчет лесосеки, и у многих предприятий эта расчетная лесосека сократилась. Например, это произошло из-за того, что впервые за многие годы была проведена реальная инвентаризация леса, которая учла такие факторы, как пожары, ветровалы, незаконную заготовку леса».

По словам эксперта, важным фактором является рост себестоимости производимой продукции. Учитывая, что основной объем идет на экспорт, это сказывается на объемах.

Пермские бумажники в основном ориентируются в своих поставках на экспорт. Но и здесь отмечается сужение рынка. «Как мне рассказал один из участников рынка, объемы экспорта в Китай упали примерно на 30%»,— отмечает господин Гергерт.

В то же время цены на продукцию бумажников за рубежом растут быстрее. По данным Росстата, цены производителей для внутреннего рынка выросли за год по целлюлозе в среднем на 22%, по бумаге — на 12%, по картону — на 32%. Экспортные цены росли вдвое быстрее: примерно в полтора раза подорожали целлюлоза и картон, и на четверть — бумага.

Пермские производители подтверждают тенденции. По словам гендиректора АО «Соликамскбумпром» Виктора Баранова, основная продукция предприятия востребована за рубежом.

Около 75% произведенной газетной бумаги поставляется зарубежным покупателям, примерно 25% реализуется на внутреннем рынке, отмечает он. Основные объемы газетной бумаги АО «Соликамскбумпром» поставляются в Индию, Турцию, Германию, Пакистан, Португалию, Польшу, Уганду, Таиланд, Египет. География внутренних поставок: Москва, Московская область, Татар­стан, Башкирия, Урал, Сибирь и Дальний Восток.

В группе «ПЦБК» связывают свои финансовые показатели с растущим рынком упаковки в России. Он постоянно развивается, а с ним растет и спрос на продукцию компании. В группе также сообщили, что из Перми экспортируется преимущественно бумага для гофрирования и картон для плоских слоев гофрокартона, в том числе со специальными свойствами RCB. Ключевые регионы поставок — страны Европы, Азии и Африки.

«В данный момент компания рассматривает возможность наращивания объема экспортных поставок»,— отмечают в ПЦБК.

Вице-премьер краевого правительства — глава краевого минпром­торга Алексей Чибисов подчеркивает, что все прикамские производители бумаги довольно серьезно инвестируют в развитие собственных мощностей. «Соответственно, это сказывается на эффективности производства и в дальнейшем на финансовых показателях»,— пояснил чиновник.

Так, по словам Виктора Баранова, на «Соликамскбумпроме» многое делается для уменьшения себестоимости продукции. «Главной задачей является производство продукции высокого качества при снижении ее себестоимости,— говорит руководитель предприятия.— На это направлены мероприятия по совершенствованию производственного процесса и развитию технологий. В текущем году проведен ряд мероприятий по модернизации производства. В 2019 году завершен проект реконструкции ТЭЦ. В ходе реализации проекта была установлена газопоршневая электростанция на базе трех газопоршневых модулей. В результате предприятие получило дополнительную мощность в 55 МВт».

В ПЦБК отмечают, что ключевыми факторами, обусловливающими развитие целлюлозно-бумажной промышленности в Прикамье, являются доступность лесного ресурса, стабильные поставки макулатуры. Перспективы отрасли в регионе зависят от ряда факторов, среди которых снижение себестоимости продукции и качество лесовосстановления, создание развитой транспортной сети и эффективной инфраструктуры в лесоресурсных районах.

Дмитрий Астахов