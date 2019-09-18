Вячеславу Лебедеву не нашлось альтернативы

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала назначить Вячеслава Лебедева председателем Верховного суда (ВС) на еще один шестилетний срок. На этот раз у господина Лебедева, возглавляющего правосудие в стране с 1989 года, был только один конкурент — ранее судимый банкир, не прошедший даже квалификационный экзамен.

Вячеслав Лебедев в очередной раз может возглавить ВС до конца этой недели. Сегодня его кандидатуру должна рассмотреть кадровая комиссия при президенте, а в случае ее рекомендации Владимир Путин уже в четверг может внести кандидатуру господина Лебедева в Совет федерации, который и назначает председателя ВС.

Срок полномочий у господина Лебедева истекал в мае 2020 года, но конкурс на должность председателя ВС был объявлен заранее, с тем чтобы дать ему возможность открыть новые кассационные и апелляционные суды, которые начнут работать с 1 октября. Об этом журналистам на последнем заседании пленума ВС, посвященного запуску новых судебных инстанций, сообщил зампред ВС Виктор Момотов.

Документы от кандидатов в ВККС ждали до 16 сентября. Но если на прошлый конкурс, прошедший в 2014 году, господин Лебедев, по некоторым данным, заявился в самый последний день, то сейчас сделал это 12 сентября, сразу после исторического пленума ВС. В тот же день заявление подал еще один кандидат в председатели — бывший руководитель Рязаньуниверсалбанка Виктор Милехин, осужденный на три года за хулиганство, но впоследствии освобожденный от наказания. Впрочем, бывший финансист, возглавляющий сейчас юридическую фирму, на сдачу квалификационного экзамена и заседание ВККС не явился, сославшись на плохое самочувствие, а откладывать мероприятие до его выздоровления судьи не стали. Впрочем, шансов у него все равно не было никаких.

Вячеслава Лебедева членам ВККС представил председатель комиссии Николай Тимошин, отметивший достижения и заслуги кандидата перед судебной системой. Сам господин Лебедев не только ответил на вопросы, но и выступил, по сути, с программной речью о развитии российского правосудия, выделив такой его этап, как объединение Верховного и Высшего арбитражного судов. Апелляционные и кассационные инстанции для судов общей юрисдикции стали продолжением объединения, поскольку такие же давно действуют в арбитражной системе.

Господин Лебедев, которого ВККС рекомендовала единогласно, пообещал оправдать оказанное ему доверие. В случае утверждения его кандидатуры он будет возглавлять ВС до 2025 года.

Николай Сергеев