В сентябре внимание инвестиционного сообщества вновь было приковано к Ближнему Востоку. Спустя три месяца после инцидента с норвежским и японским танкерами произошла атака дронов на нефтезаводы Саудовской Аравии. В результате мировой рынок нефти одномоментно потерял почти 6% предложения сырья, что привело к резкому скачку цен. Марка Brent подорожала одномоментно почти на 20%, до $72 за баррель. Глава Saudi Aramco попытался успокоить рынки, пообещав оперативно решить проблемы производства либо заместить поставки резервами. Хотя ответственность за нападение взяла на себя группировка йеменских повстанцев-шиитов «Ансар Аллах», США обвинили в происшедшем Тегеран. Это повысило геополитические риски в регионе и вызвало распродажу на рынках развитых и развивающихся стран. Валюты развивающихся стран подешевели за день на 0,5–1%, ведущие мировые индексы потеряли 0,5–1,5%.

Впрочем, эффект был непродолжительным. Уже на следующий день цена нефти отскочила более чем на 7%. Рынки, где наблюдался избыток предложения, убеждены, что перебои с добычей в Саудовской Аравии — временное явление. Накопленных запасов в стране достаточно, чтобы потребители во всем мире не испытывали дефицита углеводородов примерно месяц. К тому же США обещали распаковать свои стратегические запасы нефти, объем которых вчетверо превышает запасы саудитов.