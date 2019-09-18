Условно-досрочное возвращение в «Зенит»

Вчера утром футболист «Зенита» Александр Кокорин и его друг, футболист «Краснодара» Павел Мамаев, вышли на свободу по УДО из ИК-4 в Алексеевке, что в Белгородской области, где отбывали наказание за преступления, совершенные осенью прошлого года. Тогда футболисты, брат Кокорина, а также их общий знакомый Александр Протасовицкий, детский тренер, устроили две драки в Москве, в которых пострадали водитель ведущей Первого канала, чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин. После отсидки Кокорин продолжит карьеру в «Зените» — он подписал с клубом контракт до конца сезона. Неизвестно только, когда выйдет на поле.

Выход Александра Кокорина из колонии сопровождали драматические обстоятельства. Мало того, что внедорожник, за рулем которого сидел отчим Кокорина, дожидавшийся футболиста, наехал на ногу журналисту — пришлось даже вызывать скорую. Так еще день 17 сентября, когда футболисты получили возможность покинуть колонию (это случилось спустя десять дней после того, как суд удовлетворил ходатайство об УДО) совпал с последним днем срока, в течение которого клубы Российской премьер-лиги могли отправить в Российский футбольный союз документы для заявки «свободных агентов». Трансферное окно в РПЛ закрылось 2 сентября. После этого клубы не имели права покупать игроков — могли только заявлять игроков, не имеющих контрактов, в течение четырнадцати дней. В прошлом сезоне «Зенит», в частности, так прибрел у «Ювентуса» итальянского полузащитника Клаудио Маркизио. Пришлось потратиться только на его зарплату. Впрочем, Маркизио «Зениту» не пригодился: с ним летом расторгли контракт.

По Александру Кокорину, видимо, были какие-то сомнения. Иначе клуб и футболист не заключили бы контракт в понедельник, как сообщил вчера адвокат Кокорина. Старое соглашение футболиста с «Зенитом» истекло летом. Главный тренер петербургской команды Сергей Семак никогда не скрывал своего негативного отношения к процессу над футболистами, называл его показательным и говорил, что рассчитывает на Кокорина. Даже подчеркивал, что иметь в команде такого игрока — счастье для тренера, намекая на талант Кокорина. Который, впрочем, футболист давно не раскрывал.

В «Зените» рассчитывали на то, что Кокорина освободят раньше, еще во время действия контракта. Но в мае Пресненский суд Москвы приговорил игрока к году и шести месяцам лишения свободы, как и требовала сторона обвинения. В июле Кокорин отправился в колонию общего режима Белгородской области. Освободиться раньше положенного срока, который истекал в ноябре, помогло время, проведенное в СИЗО, где день заключения засчитывается за полтора, а также прошение об условно-досрочном освобождении. Суд удовлетворил его 6 сентября. 17 сентября Кокорин вышел на свободу. «Зенит» успел заключить с ним контракт 16 сентября, чтобы подать документы в РФС на регистрацию футболиста. В какой-то момент в СМИ обсуждалась возможность того, что Александр Кокорин продолжит карьеру в ФК «Сочи», который стал чем-то вроде фарм-клуба «Зенита» в РПЛ (туда ушли многие игроки сине-бело-голубых). Но в итоге «Зенит» решил оставить форварда у себя. Значит, есть шанс, что Кокорин вернется на поле еще до Нового года. А нет, так начнет играть с весны.

Контракт с футболистом заключен на выгодных для клуба условиях: зарплата Кокорина сильно уступает той, что он получал по прежнему договору — около €4 млн в год. Тем более что в колонии Александр занимался шитьем и упаковкой спецкостюмов для рабочих, получая за это 9 тыс. в месяц, согласно ставке. Стало быть, какие-то средства скопил. Сам футболист, рассуждая за решеткой о своем будущем, говорил, что готов выступать за «Зенит» бесплатно — настолько он ценил доверие Сергея Семака и клуба, которое ему оказали. Если Александр в тюрьме и правда поумнел, как говорят, то он приложит все силы для того, чтобы как можно скорее набрать форму и отплатить клубу добром. В этом случае заслужит новый, уже «полноценный» контракт.

«Зенит» в этом году будет играть до середины декабря, участвуя в трех турнирах: РПЛ, Кубке России и Лиге чемпионов. Помощь Кокорина понадобится. Не случайно в это трансферное окно клуб не приобрел ни одного форварда. Но для этого 28-летний нападающий должен заняться футболом — тем, что получалось у него в жизни лучше всего, хотя сам он этого, может, и не осознавал.

Юрий Балетов