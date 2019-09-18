Генералы песчаной карьеры

В Нижегородской области разгорается конфликт вокруг добычи песка в Семеновском районе. ООО «Недра», получившее лицензию на разработку песчаного карьера, лишилось половины земельного участка, проданного районной администрацией индивидуальному предпринимателю, и оспаривает торги в суде. По словам властей, они не знали о планах компании добывать песок, но истцы настаивают, что лицензию им одобрил представитель администрации в составе комиссии минэкологии региона. До разрешения спора арбитражный суд наложил обеспечительные меры на площадку, запретив с ней любые сделки.



В арбитражный суд Нижегородской области поступило исковое заявление занимающегося разработкой месторождений песка ООО «Недра» к администрации городского округа Семеновский. Истец просит аннулировать продажу земельного участка близ поселка Ларионово, частично входящего в будущий крупный песчаный карьер. Как следует из материалов дела, компания планировала начать добывать там песок и 19 июля комиссия министерства экологии Нижегородской области одобрила ей лицензию на эти работы как единственному участнику аукциона. Пока истец готовил необходимые документы и планировал геологическую разведку, администрация городского округа продала спорный участок в составе другого на открытых торгах, победителем которых стал предприниматель Павел Малышев. Тем самым, считают в ООО «Недра», муниципальные власти нарушили ст. 25.1 федерального закона о недрах, по которой администрация должна была предоставить лицензированной компании участок для добычи песка без проведения торгов. Теперь истец просит суд расторгнуть сделку продажи земельного участка площадью 203,3 тыс. кв. м как незаконную и запретить нижегородскому управлению Росреестра регистрировать участок в собственность нового владельца.

Как рассказал “Ъ-Приволжье” заместитель главы администрации городского округа Семеновский Александр Песков, компания «Недра» не уведомила районные власти о том, что получила лицензию, и планировала заниматься добычей песка на спорном участке. «Мы знали, что они намеревались получить лицензию но никаких претензий по поводу участка компания не предъявляла. Если бы им нужна была земля, они могли бы нам сообщить об этом или подать заявку на аукцион по продаже участка. Насколько мне известно, они подали иск в арбитражный суд, и мы будем отталкиваться от его решения. Если истец выиграет дело, мы отменим итоги торгов», — сказал господин Песков.

В свою очередь директор ООО «Недра» Валерий Куликов сообщил, что замглавы состоял в конкурсной комиссии министерства экологии Нижегородской области, проводившей аукцион на право добычи песка на участке «Ларионовский». «Не знать о наших намерениях Александр Песков не мог. Его подпись стоит в протоколе аукциона, где мы были единственным участником», — подчеркнул господин Куликов. При этом участок для добычи песка администрация продала «местным дорожникам», поэтому истец опасается, что будет вынужден платить им арендную плату за работу на этой территории. «Чтобы приступить к разработке, нужно провести геологическую разведку, поставить запасы песка на баланс и проверить участок на наличие культурного слоя. Мы уже провели разведывательное бурение, археологи дали положительное заключение на начало работ. Добычу песка хотели начать к маю, отчисляли бы налоги в районный бюджет», — рассказал Валерий Куликов. По его мнению, районные власти препятствуют его компании через «рэкет и аффилированные фирмы». В администрации городского округа опровергают заявления потенциального инвестора.

До рассмотрения спора арбитражный суд Нижегородской области наложил обеспечительные меры на земельный участок, запретив регистрировать его в собственность ИП Малышев. Рассмотрение дела продолжится 14 октября.

Владимир Зубарев