Гордума станет более «справедливой»

Делегаты конференции реготделения «Единой России» утвердили список депутатов, рекомендованных для прохождения в челябинскую гордуму. Представители партии планируют получить 43 мандата из 49. «Справедливая Россия» рассчитывает занять пять мест. Окончательное решение о составе представительного органа власти Челябинска примут районные советы депутатов, хотя политологи считают, что пять мандатов для справороссов — вопрос уже решенный, КПРФ, предположительно, получит одно место, а самовыдвиженцы и партия «Яблоко» в гордуму не пройдут.



В Челябинске состоялась конференция регионального отделения партии «Единая Россия», на которой был утвержден список из 43 депутатов, рекомендованных для прохождения в состав челябинской городской думы. Делегаты тайно голосовали за кандидатов. Большинство из предложенных претендентов были поддержаны единогласно, однако некоторых часть однопартийцев не одобрила. Аутсайдерами голосования стали председатель комитета по депутатской этике Виталий Рыльских и зампред гордумы Илья Мительман, против которых проголосовали шесть человек. Против Александра Галкина и Вигена Мхитаряна голосовали два человека, по одному голосу «против» получили Виталий Паутов, Сергей Овчинников, Лариса Демчук, Александр Драганер, Олег Маханьков. Несмотря на это, все 43 депутата были рекомендованы для прохождения в гордуму. Единороссы будут составлять 87% состава городского собрания, притом что на выборах за них проголосовало 78% избирателей.

Окончательное решение о выдвижении депутатов в гордуму будут принимать районные советы, сформированные голосованием населения, прошедшим 8 сентября. Заседания во всех семи районах должны состояться 18 и 19 сентября. Однако для депутатов от «Единой России» эту процедуру можно считать формальностью, потому что во всех райсоветах у ЕР абсолютное большинство мандатов. Решение партийной конференции с высокой долей вероятности будет одобрено большинством голосов. Единственная интрига — кто получит оставшиеся шесть мандатов из 49.

Руководитель реготделения «Единой России», спикер областного заксобрания Владимир Мякуш отметил, что партия готова «передать шесть мандатов представителям других партий». «Мы исходили из того, что представители других партий завоевали мандаты у себя на выборах в районные советы. Значит, их люди поддерживают, значит, эти люди должны представлять своих депутатов в городской думе. Мы договорились на уровне нашего политсовета, что предложим нашим коллегам, чтобы они активно участвовали в управлении городским хозяйством»,— отметил Владимир Мякуш. Он подчеркнул, что «почти от всех районах будут другие партии». «В Ленинском районе, Металлургическом, Калининском. Большая часть, конечно, будет справороссов, потому что в Ленинском районе, например, Валерий Гартунг (руководитель регионального отделения партии,— “Ъ-Южный Урал”) пользуется авторитетом и поддержкой»,— рассказал господин Мякуш.

В реготделении «Справедливой России» сообщили, что партия намерена получить пять из шести свободных мандатов в челябинской гордуме. «Вот список тех, кого мы рекомендуем в гордуму: Металлургический район — Владимир Корнев, Курчатовский — Дмитрий Григорчик, Советский — Оксана Боярская, Ленинский — Андрей Зеленин и Валентина Курина. Мы надеемся, что положительное решение будет по всем кандидатам, которых рекомендовало региональное отделение “Справедливой России”»,— сообщила пресс-секретарь СР Ангелина Попцова. Таким образом, у «Справедливой России» будет второе по численности представительство в гордуме. В прошлом созыве депутаты от партии не входили в состав городского собрания.

Первый секретарь челябинского областного отделения КПРФ Игорь Егоров сообщил, что партия не выработала консолидированного решения по кандидатурам депутатов для выдвижения в гордуму от партии. «Никакой конференции у нас не было. Депутаты от нас взяли шесть мандатов в районах, мы надеемся, что каждого поддержат. Каждый из них достоин представлять КПРФ в гордуме»,— сказал Игорь Егоров. Опрошенные “Ъ-Южный Урал” политологи считают, что один из шести мандатов, не занятых «Единой Россией», получит депутат от КПРФ Эльдар Гильмутдинов. Сам он заявил “Ъ-Южный Урал”, что в райсовете Калининского района к нему «ни с какими предложениями не обращались», а он узнал о своем возможном выдвижении из слухов.

Председатель реготделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков написал открытое письмо в совет депутатов Центрального района в поддержку выдвижения депутата от партии Елены Вахтиной в челябинскую городскую думу. Активистка движения «Челябинск, дыши!» обошла на выборах спикера Центрального райсовета Александра Хлызова. Господин Щербаков подчеркивает, что все кандидаты от «Яблока» получили 13% голосов на выборах 8 сентября, и партия имеет право выдвинуть хотя бы одного представителя в гордуму. Также движение «Гражданский патруль» создало петицию в поддержку депутата-самовыдвиженца Калининского райсовета Николая Ольховского. В обращении говорится, что инвалид-колясочник Николай Ольховский в курсе самых острых недостатков городской среды и общественного транспорта Челябинска. Активисты также указали, что монополия «Единой России» в гордуме вызывает возмущение жителей.

Политолог Александр Мельников полагает, что представители «Яблока», «Партии пенсионеров за справедливость», ЛДПР и самовыдвиженцы не получат мест в гордуме, несмотря на то, что получили мандаты на выборы в райсоветы. «Одна вакансия будет для КПРФ. Внесистемщикам, оппозиционным кандидатам-самовыдвиженцам или “яблочникам” никаких мест оставлено не будет. Под “Справедливую Россию”, которая поддерживала активно Алексея Текслера и показала неплохой результат на выборах в райсоветы, зарезервировано пять мандатов»,— отметил господин Мельников.

Карина Кальярова