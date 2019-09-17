На закладку и уход садов в Краснодарском крае выделено 600 млн рублей

Из бюджета РФ и казны Краснодарского края на закладку и уход кубанских садов выделено 600 млн руб. Из них по программе «Молодой сад» - 100 млн руб. Об этом в ходе визита в Крымский район сообщил спикер краевого парламента Юрий Бурлачко. Он, в частности, посетил фруктохранилище и яблоневые сады ООО «Южные земли».

Сообщается, что планах компании расширить площадь суперинтенсивных садов, а также увеличить мощности хранения. «Это должно положительно отразиться на социально-экономическом благополучии и самого района, и Краснодарского края в целом», - заявил спикер ЗСК.

ООО «Южные земли» занимается промышленным производством яблок высших столовых сортов, поставляет собственную продукцию в российские торговые сети. По словам Юрия Бурлачко, в этом году в Роспатенте было зарегистрировано географическое наименование «Кубанские яблоки». Теперь кубанскими могут называться только те яблоки, которые выросли в Краснодарском крае.

Кроме того, спикер ЗСК посетил рисовые чеки АФГ «Националь», побывал в селекционном центре группы компаний «Гавриш», на АО «Системный Алюминий» и филиале ООО «Русджам Стеклотара Холдинг».

Василий Хитрых