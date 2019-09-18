Рестораны распространяются сетями

Администрация Екатеринбурга по итогам первого полугодия отмечает увеличение количества предприятий в сфере общественного питания. По данным комитета мэрии по товарному рынку, с начала года в городе открылись 140 новых объектов общепита, 90 — закрылись. Всего в столице Урала работают 2,5 тыс. заведений, более половины из них — сетевые. Участники рынка отмечают, что низкие доходы населения не позволяют увеличивать средний чек.



О тенденциях в сфере общепита рассказала на заседании комиссии думы Екатеринбурга по экономическому развитию председатель комитета администрации по товарному рынку Елена Чернышева. По ее словам, в городе наблюдается увеличение доли ресторанов грузинской кухни и сетевых предприятий, а также рост популярности формата «открытой кухни» и сервисов по доставке еды — «Яндекс.Еда» и Delivery Club.

Оборот общественного питания за 2018 год составил 36 млрд руб., в том числе 7,4 млрд руб. — оборот крупных и средних организаций. «С начала 2019 года в городе открылись 140 новых объектов, закрылись — 90. Абсолютный прирост составил 50 предприятий»,— рассказала госпожа Чернышева. Всего в Екатеринбурге работает около 2,5 тыс. объектов общественного питания общей вместимостью 162,5 тыс. посадочных мест. «По 65 мест на 1 тыс. жителей. Это ничтожно мало»,— отметила она. По ее мнению, малое количество объектов связано с отсутствием культуры питания вне дома.

По данным комитета по товарному рынку, наибольшее количество посадочных мест находится в ресторанах и кафе в Ленинском районе. Самый низкий показатель общедоступности сетей общественного питания в Орджоникидзевском районе — около 90% предприятий расположены по месту работы граждан. Около 54% всех кафе и ресторанов находятся в составе сетей. «На территории города работает 21 международная сеть. Они объединяют 130 объектов общественного питания. 46 федеральных сетей владеют 230 объектами, 12 региональных сетей — 37 объектами, 118 местных сетей объединяют 521 объект. По месту учебы или работы располагаются 654 предприятий»,— рассказала Елена Чернышева.

Из негативных тенденций она отметила недостаточное количество предприятий, несоответствие качества услуг запросам посетителей и отсутствие кадров. По данным комитета, в Екатеринбурге около 700 вакантных мест поваров, 600 должностей кондитеров и 80 — пекарей. Председатель комиссии Григорий Вихарев также отметил, что рестораторы жалуются на низкую рентабельность заведений.

По словам участников рынка, средний чек в городе не меняется с 2016 года (в ресторанах он составляет около 1,2 тыс. руб.). Ресторатор Ольга Зайченко отметила, что в последнее время клиенты более избирательны, реже заказывают алкоголь и десерты. «Есть даже тенденция к снижению среднего чека. В первую очередь это связано с отсутствием роста реальных доходов населения»,— считает ресторатор Кирилл Шлаен. Руководитель по внешним коммуникациям Delivery Club Алексей Белоусов добавил, что сейчас в сфере доставки еды наблюдается процесс culture shift — изменение поведения потребителей, в результате чего доставка становится ежедневным способом экономии времени. «Это заметно по количеству заказов на одного человека, по сглаживанию временных пиков, по интересу к блюдам домашней кухни»,— пояснил он.

Анастасия Реутова