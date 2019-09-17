Банк «Санкт-Петербург» выделит группе ЛСР кредиты в размере до 16 млрд рублей

Банк «Санкт-Петербург» выделит группе ЛСР кредитов на сумму до 16 млрд рублей. Лимит кредитования в рамках генерального соглашения об общих условиях совершения кредитных сделок сроком на 36 месяцев одобрил наблюдательный совет кредитной организации, сообщили в пресс-службе банка.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что банк «Санкт-Петербург» предоставил кредиты на общую сумму 10,5 млрд руб. на финансирование текущей деятельности трем структурам ЛСР: ПАО «Группа ЛСР», ООО «ЛСР. Строительство-СЗ» и АО «ЛСР. Базовые». Срок кредитования также составил три года.