Банк «Санкт-Петербург» предоставит 10,5 млрд рублей Группе ЛСР

Банк «Санкт-Петербург» предоставит Группе ЛСР 10,5 млрд рублей кредитных средств на финансирование текущей деятельности компании.

Средства будут предоставлены в рамках трех кредитных соглашений и будут разделены между структурами группы: ПАО «Группа ЛСР» и ООО «ЛСР. Строительство-СЗ» – получат по 5 млрд рублей и АО «ЛСР. Базовые» – 500 млн рублей. Кредиты предоставлены на три года.

Группа ЛСР основана в 1993 году, включает в себя компании по строительству, добыче и переработке нерудных ископаемых, производству стройматериалов.