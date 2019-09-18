Для овощей подобрали место

Группа «ТЭН» планирует в 2019 году начать строительство в Екатеринбурге первого складского комплекса «Урал» для хранения, сортировки и первичной переработки плодоовощной продукции. Инвестиции превышают 2,5 млрд руб. Первая очередь проекта общей площадью в 46,5 тыс. кв. м завершится к 2020 году и обеспечит объем единовременного хранения в 31,8 тыс. т. Эксперт сомневается, что мощности проекта соответствуют потребностям рынка.



Проект оптово-распределительного центра (ОРЦ) «Урал» его директор Григорий Магарас представил во вторник на расширенном заседании комиссии по развитию малого и среднего бизнеса Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей в рамках XI Межрегиональной агропромышленной выставки. Проект ориентирован на оказание услуг по хранению, сортировке и первичной переработке агрохолдингам, региональным фермерам, импортерам и HoReCa. «Его основная задача обеспечить внутренний рынок региона качественным продовольствием и нарастить экспорт сельхозпродукции»,— сообщил господин Магарас. Зона распределения потоков продукции ОРЦ охватит 600 км с населением 20 млн человек.

Центр планируется построить на территории площадью более 65 га. В его состав войдут два павильона оптовых и мелкооптовых продаж площадью 11,8 тыс. кв. м каждый и общим объемом единовременного хранения 3,1 тыс. т, а также третий — площадью 6,1 тыс. кв. м и объемом 780 т. В ОРЦ также войдут три мультитемпературных склада площадью 34,7 тыс. кв. м каждый и общим объемом хранения 90,8 тыс. т, а также один комплекс первичной переработки сельхозпродукции площадью 7,5 тыс. кв. м. Предусмотрены также стоянки легкового и грузового транспорта на 2,5 тыс. и 750 машино-мест соответственно.

Первая очередь проекта общей площадью 46,5 тыс. кв. м обеспечит объем единовременного хранения в 31,8 тыс. т. Предполагается, что ее строительство начнется в 2019 году и завершится в 2020 году. Объем инвестиций — 2,5 млрд руб. По мнению Григория Магараса, проект позволит сельхозпроизводителям вести бизнес, обеспечив их всеми складскими системами, а также обеспечит им гарантированный сбыт продукции путем прямых продаж.

По данным министерства АПК Свердловской области, сейчас на долю малых хозяйств в производстве продукции растениеводства региона приходится 78%, в производстве животноводческой продукции — 3,1%.

Директор департамента складской и индустриальной недвижимости ILM Александр Перфильев полагает, что компания может столкнуться с вопросами, связанными с новизной формата проекта, однако она же и «пожнет лавры», связанные с отсутствием конкуренции. Вместе с тем, отмечает эксперт, для первой очереди проекта хватило бы и 10–20 тыс. кв. м, поскольку в среднем запросы компаний, которым нужны температурные склады в регионе, — от 700 до 1,5 тыс. кв. м. «Почти все современные торговые сети уже реализовали свои распределительные центры, поэтому здесь будет упор на плодоовощную и мясную продукцию, в том числе охлажденную и замороженную, а также на экспорт-импорт из Азербайджана, Ирана, Узбекистана и Китая»,— рассуждает господин Перфильев.

Анна Лапина