«Манжерок» ускорил движение вверх

В Республике Алтай введена в строй одна из лучших канатных дорог в России. Это первый этап программы по созданию в Манжероке высококлассного всесезонного курортного комплекса, которую реализует Сбербанк.

«Это тепло, комфортно, безопасно и очень быстро»

На горнолыжном курорте «Манжерок» в Рес­публике Алтай 7 сентября была введена в эксплуатацию самая современная канатная дорога гондольного типа. Старт ее движению дали президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф и руководитель региона Олег Хорохордин. Церемония запуска отражала высокотехнологичный характер нового объекта инфраструктуры курорта: сигнал для движения дороги был дан дистанционно, а первую поездку на ней глава Сбербанка купил с помощью Apple Pay.

Протяженность канатной дороги составляет 2,4 км. Она связывает городок комплекса «Манжерок», расположенного у одноименного озера, с вершиной горы Малая Синюха, которая находится на высоте около 1 км. Теперь путь наверх можно преодолеть всего за шесть минут в одной из 82 восьмиместных подвесных гондол. Пропускная способность дороги составляет 2,4 тыс. человек в час. Это в несколько раз превышает число гостей курорта и будет превышать в дальнейшем несмотря на предстоящий рост потока туристов. Поставкой, монтажом и пусконаладкой оборудования занималось ООО «Доппельмайр Раша» — дочерняя компания австрийской Roprtrans International GmbH. Контракт с ней на сумму почти 1 млрд руб. был подписан в июле прошлого года.

До последнего времени на «Манжероке» функционировала только подвесная дорога с открытыми креслами. Подняться с ее помощью можно было не менее, чем за полчаса.

«Зимой подниматься 35 минут на неотапливаемом подъемнике... Когда я поднимался здесь зимой, я продрог просто страшно, и все недобрые слова в адрес тех людей, которые могли создать такое, были мною сказаны»,— оценил преимущества новой канатной дороги Герман Греф, одним из первых поднявшийся на ней на Малую Синюху.

Президент Сбербанка также обратил внимание на то, что гондолы движутся практически бесшумно. По его словам, удобство для отдыхающих и экологичность были одними из главных требований к подрядчику.

«Это самые современные подъемники. Такого рода подъемники есть только в Сочи. Конечно, это тепло, комфортно, безопасно и очень быстро»,— резюмировал Герман Греф.

Что касается старой канатной дороги, то ее судьба пока не определена. Возможно, ее полностью демонтируют. Но есть и предложение оставить ее для работы в летний период.

Запуск канатной дороги стал поводом для масштабного праздника на «Манжероке», на который съехались многочисленные туристы и жители республики. Здесь состоялся велобайк-фестиваль. Его участники, прибывшие из различных регионов Сибири и даже из европейской части России, соревновались на трассах крупнейшего байк-парка России. По словам уже освоившего эти трассы Олега Хорохордина, здесь для спортсменов созданы все четыре уровня сложности маунтин-байка.

Для гостей курорта в этот день выступили звезда лейбла Black Star Ternovoy, а также местные коллективы разных жанров.

«Это будут миллиарды рублей»

Запуск новой канатной дороги — лишь первый этап комплексного развития этого курорта в Горном Алтае. В данном случае речь идет об одном из крупнейших инвестиционных проектов в области туризма и рекреации в Российской Федерации. В апреле 2019 года был проведен конкурс архитектурно-градостроительных концепций для «Манжерока». Его победителем стала австрийская компания Coop Himmelb(l)au. По оценке экспертов, она входит в топ-10 архитектурных бюро мира.

Уже работающий городок «Манжерока», по словам отдыхающих, напоминает им Европу, прежде всего высоким уровнем обслуживания в отеле, чистотой и порядком, обилием сувенирной продукции и предлагаемых продуктов, тщательным уходом за газоном, садом и другой растительностью. Здесь оборудована площадка для занятий спортом (воркаут), а также зона барбекю. Для детей выделена отдельная территория — с различными горками, веревочной дорожкой и загоном для кроликов.

В инфраструктуру курорта уже вложено 1,4 млрд руб. Но это лишь меньшая часть предполагаемых инвестиций.

«Мы пока не можем сказать, сколько это будет стоить. Все находится в стадии проектирования. Но это будут миллиарды руб­лей»,— оценил предстоящие вложения глава Сбербанка.

По его словам, авторы концепции развития курорта ориентируются, прежде всего, на потребности молодых семей (в возрасте около 30 лет), которые приезжают отдыхать вместе с одним или двумя детьми. Предполагается, что именно такие туристы составят большую часть отдыхающих.

Что касается непосредственно горнолыжной инфраструктуры, то следующим шагом должно стать создание системы оснежения. Дело в том, что на «Манжероке» из-за специ­фических климатических условий сравнительно мало снега. Поэтому оснежение крайне необходимо курорту, чтобы составить конкуренцию кузбасскому Шерегешу.

«Система оснежения не готова. Она уже должна была быть сдана, но местные власти (предыдущее руководство региона), мягко говоря, с задачей не справились. Придется нам всю эту работу переделывать... К следующему сезону здесь уже будет работать самая современная система оснежения»,— пообещал Герман Греф.

Организационно-правовой формой решения этой задачи, по всей видимости, станет концессия, по которой Сбербанк получит систему оснежения в свое управление. При этом затраты на ее переоборудование и перевод из нерабочего состояния в рабочее банк и республика могут поделить в соотношении 50/50.

«Здесь „черных“ трасс будет достаточно. И „голубых“, и „зеленых“ — для тех, кто только начинает заниматься горными лыжами и сноубордом»,— отметил Олег Хорохордин, оценивший перспективы развития «Манжерока».

Власти региона собираются предложить Сбербанку провести здесь уже в феврале будущего года «знаковое зимнее меро­приятие».

По данным Сбербанка, в ходе дальнейшей реализации проекта в «Манжероке» появятся парк, пляж, бассейн, лыжный центр. Туристы смогут заниматься здесь катанием на коньках и санках, гонками на собачьих упряжках, снежным поло. В теплое время года им предложат конные прогулки, катание на квадроциклах и т.д. На вершине Малой Синюхи смотровую площадку уберут под стеклянный купол, а рядом отведено место под ресторан.

«Himmelb(l)au предложила интересный проект. Будет построен огромный бетонный пандус, и на нем собственно и будет построен гостиничный комплекс. Причем пандус может быть расширен для возведения на нем следующих объектов»,— рассказал Герман Греф, в частности, о предстоящем строительстве гостиничного комплекса.

Отель будет рассчитан на 200 номеров. Учитывая, что в гостинице будут оказывать спа-услуги, он будет больше похож на санаторий, чем на традиционный отель. «Манжерок» будет представлять собой центр для медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления.

Особое внимание уделено социальным проектам. Здесь успешно реализуется программа «Лыжи мечты», которая создана для детей с различными проблемами здоровья: ДЦП, аутизм, синдром Дауна, нарушения зрения и слуха. Она дает возможность заниматься эффективной реабилитацией и социализацией с помощью лыжного спорта.

На строительство и запуск в эксплуатацию всех этих многочисленных объектов и зон отводится два-три года.

«Туризм — это мультиплика­тивная отрасль для создания рабочих мест»

Планы Сбербанка по модернизации всесезонного курорта «Манжерок» соответствуют стремлению руководителей Республики Алтай развивать в регионе туристическую отрасль. В настоящее время в республике создается дорожная карта программы «Сильный Алтай», призванной повысить уровень жизни и благосостояние жителей региона. Она включает семь основных направлений развития и семь конкретных проектов, которые планируется реализовать в ближайшие пять лет. По словам Олега Хорохордина, туризм, наряду с сельским хозяйством, является для субъекта федерации одним из стратегических приоритетов.

«Манжерок» расположен недалеко от Горно-Алтайска, рядом с Чуйским трактом. Поэтому его посещают не только те туристы, которые целенаправленно приезжают на этот курорт, но и те, кто движется по автомобильной трассе на юг, вглубь республики. В 2018 году Республику Алтай посетило 2,1 млн гостей. Примерно 10% из них, или около 200 тыс. человек, побывало на «Манжероке». Власти региона и Сбербанк рассчитывают на то, что благодаря модернизации всего курорта через четыре-пять лет этот показатель увеличится в несколько раз — до 800 тыс. отдыхающих в год.

Чтобы обеспечить такое количество туристов качественным сервисом, необходимо не только увеличить численность обслуживающего персонала и его квалификацию. Сферу обслуживания здесь предстоит развивать и местному малому бизнесу. Прежде всего, речь идет об организации питания, продаже сувениров, создании жилой инфраструктуры в самом поселке Манжерок.

Все это создает новые рабочие места, в которых крайне нуждается Республика Алтай. Уровень безработицы здесь остается одним из самых высоких в Сибирском федеральном округе. В силу целого ряда объективных причин в сфере социально-экономического развития регион по многим показателям отстает от других сибирских территорий.

«Здесь много чего нет. И слово „нет“ здесь ты слышишь чаще, чем где-либо еще»,— сформулировал эту проблему Герман Греф.

По оценке президента Сбербанка, в результате реализации программы развития «Манжерока» только непосредственно на курорте будут трудиться не менее 500 сотрудников. Кроме того, многие местные жители смогут найти работу в сопутствующем сервисе.

«Туризм — это мультипликативная отрасль, я думаю, что вокруг курорта будет создано несколько тысяч рабочих мест. Это поможет развитию близлежащих поселков. Думаю, что будет проблема с расширением поселка, с организацией здесь мест проживания, потому что здесь сегодня абсолютно не готова инфраструктура жилья»,— прогнозирует Герман Греф.

«Мы благодарны Сбербанку и Герману Оскаровичу за теплое отношение к Горному Алтаю и огромные инвестиции. Комплекс продолжает развиваться, и в ближайшие годы вы увидите здесь курорт европейского и мирового класса, что позволит нам не только привлечь сюда отдыхающих со всего мира, но и создать новые рабочие места»,— сказал, в свою очередь, Олег Хорохордин на церемонии открытия новой канатной дороги.

Увеличение туристического потока, текущего в «Манжерок», зависит не только от оборудования собственно курорта и качества его сервиса. Одной из проблем не только отдельно взятого «Манжерока», но и всего региона в целом остается его транспортная доступность. Республика Алтай не имеет железнодорожного сообщения, и это повышает роль аэропорта в Горно-Алтайске. В 2011 году аэропорт был введен в эксплуатацию после реконструкции, Сбербанк является его совладельцем.

В настоящее время две авиакомпании осуществляют рейсы в Горно-Алтайск из Москвы — S7 и «Победа». Первоначально лоукостер планировал прекратить полеты с 29 сентября этого года. Затем по многочисленным просьбам пассажиров завершение сезона полетов перенесли на конец октября. В Сбербанке же рассчитывают на то, что с «Победой» удастся договориться о сохранении рейса и на зимний период.

«На зиму „Победа“ хочет остановить рейсы. Будем убеждать их, чтобы они оставили рейс, потому что он критически важен»,— отметил Герман Греф в ходе своего визита в Республику Алтай.

Кроме того, ведутся переговоры по запуску рейсов, которые должны связать Горно-Алтайск с другими городами. В их числе Санкт-Петербург, Новокузнецк, Омск и Иркутск. Владельцы аэропорта считают необходимым добиваться для него статуса международного. Учитывая такие перспективы, принято решение в следующем году приступить к расширению терминала.

Экология инвестиций

Любые инвестиционные проекты в Республике Алтай теряют свой смысл, если они игнорируют необходимость сохранения уникальной природы региона. Именно она является тем магнитом, который притягивает туристов в Горный Алтай.

Программу развития курорта «Манжерок» Сбербанк строит с учетом этого фактора. По словам его руководителя, банк уделяет большое внимание сохранению уникальной местной природы и уважению здешних традиций, чтобы максимально точно передавать культуру и атмосферу Алтая. Работая в регионе, отметил Герман Греф, компания прекрасно осознает груз социальной ответственности, который на нее ложится.

Руководствуясь этим принципом, власти и владельцы курорта ведут переговоры о реа­билитации озера Манжерок. Оно пострадало от действий недобросовестного подрядчика, несколько лет назад выполнявшего работы по созданию рядом искусственного водоема. Система очистки так и не была построена, дренаж озера оказался забит поднятыми со дна тиной и водорослями. Все это привело к гибели живых организмов, в том числе редкого водяного ореха — чилима. Исчезает рыба, которая еще недавно водилась в изобилии. Все меньше птиц гнездится вокруг Манжерока.

«Мы видели, в каком состоянии озеро… Федеральные средства освоены, а озеро привели к экологической катастрофе»,— оценил ситуацию Герман Греф.

Выходом в данном случае может стать передача озера в управление Сбербанку. В настоящее время идут переговоры о возможной правовой форме такого решения. После передачи Сбербанк готов провести здесь работы, необходимые для восстановления экологического баланса.

«С удовольствием передадим»,— охарактеризовал позицию республиканских властей по отношению к этому проекту глава региона.

Реализация программы модернизации курорта «Манжерок» во всех ее туристических и экологических аспектах превратит его в один из лучших всесезонных курортов России. Она способна придать новый импульс развитию как туристической отрасли, так и Республики Алтай в целом.