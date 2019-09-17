«Просвещение» и «Эксмо-АСТ» урегулировали спор из-за учебников

Издательства «Просвещение» и «Вентана-Граф» (входит в корпорацию «Российский учебник», принадлежащую «Эксмо-АСТ») урегулировали конфликт по поводу учебных изданий, сообщили “Ъ” представители компаний.

«Просвещение» отзовет рекордный для российского книжного рынка иск к «Вентане-Граф», поданный в январе 2018 года. Исковые требования состояли во взыскании 3,7 млрд руб. и уничтожении спорных тиражей более 500 учебных пособий. «Просвещение» обвиняло «Вентану-Граф» в незаконном использовании товарного знака ФГОС (федеральный государственный образовательный стандарт) на своих учебных пособиях. «Вентана-Граф» в свою очередь отзовет жалобу о незаконной регистрации этого товарного знака, которую направляло в Роспатент.

Подробнее о споре — в публикации “Ъ” «"Просвещение" подало рекордный иск к конкуренту».

Валерия Лебедева