Эскиз памятника Даниилу Гранину в Петербурге отправлен на доработку

Градостроительный совет Петербурга не согласовал эскиз памятника писателю Даниилу Гранину, который планируется установить на Дальневосточном проспекте, отправив его на доработку. Проект поддержали лишь восемь членов Градсовета из 21. Остальные высказались против, сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, основные вопросы у специалистов вызвали гранитная основа памятника с надписью «Даниил Гранин», чьи буквы показались архитекторам слишком монументальными и похожими на вывеску, а также небольшой подъем в основании, который, по мнению противников представленного проекта, может послужить причиной повреждения монумента, поскольку наверняка будет активно использоваться скейтерами.

В итоге обновленная и доработанная версия эскиза будет представлена на рассмотрение Градсовета 14 августа.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что установку памятника Даниилу Гранину в Невском районе города около библиотеки его имени поддержала Общественная палата Петербурга.