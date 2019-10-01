Осенний парад

Signorina Ribelle, Salvatore Ferragamo

Фото: Коллаж AndyA

Дух женского бунтарства в розовом флаконе с оборками — еще не Pussy Riot и не Валери Соланас, но вполне себе студенческий протест. В самом аромате соединяются сандал, груша, перец и цветочные ноты. Немного похоже на все «Синьорины» сразу, но в этом скорее плюс: если что-то хорошо продается десять лет, то и нет ничего плохого в том, чтобы продолжать эту линию дальше.

Narciso Eau de Toilette Rouge, Narciso Rodriguez

Фото: Коллаж AndyA

Нежно любимый парфюмерными комьюнити бренд Narciso Rodriguez умеет стрелять прямо в сердце каждой своей новинкой. Про Rouge уже слагают оды на парфюмерных форумах. Отмечают интимность, терпкость и называют бустером сексапильности. Правда, жалуются, что мускусов не доложили. Зато аромат понравится тем, кто любит ноты пудры — здесь их создает сочетание ириса и розы.

Orangerie Venise, Armani Prive

Фото: Коллаж AndyA

Универсальный (может быть и мужским, и женским) цитрусовый аромат. Не притянет любителей кожи, экзотических цветов и специй, но придется по вкусу вашей коллеге, соседу и милой девушке с детской площадки. Аромат для тех непростых дней, когда не хочется делать громких заявлений, а хочется просто приятно пахнуть без лишних жестов.

Gabrielle Chanel Essence, Chanel

Фото: Коллаж AndyA

Запуском оригинальной Gabrielle модный дом в 2017-м взорвал рынок — не так уж часто у Chanel выходят большие парфюмерные новинки: этой премьеры пришлось ждать 15 лет. Ролик с Кристен Стюарт очаровал пол-интернета, а флакон из тончайшего стекла разбил сердце всем остальным. Флакон все так же красив, а вот на смену Стюарт теперь пришла новая главная девчонка Голливуда Марго Робби. И аромат, конечно, изменился: цветочную композицию лихо разбавили мускусами.

Роксана Киселева