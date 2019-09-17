DuMont продал газеты Berliner Zeitung и Berliner Kurier

Немецкая медиагруппа DuMont продала свое берлинское издательство, выпускающее местные газеты Berliner Zeitung, Berliner Kurier и Berliner Abendblatt. Как сообщила компания, новыми владельцами стала семейная пара предпринимателей из Берлина — Зильке и Хольгер Фридрих. О сумме сделки не сообщается, она еще должна получить одобрение антимонопольного ведомства Германии.

DuMont — одна из крупнейших и старейших медиагрупп Германии. Компания была создана в 1820 году, а ее корни уходят в XVII век. DuMont принадлежит целый ряд местных газет, журналов и радиокомпаний, в том числе франкфуртская Frankfurter Rundschau, гамбургская Hamburger Morgenpost, радио Кельна, Бонна и др. В 2009 году компания купила Berliner Zeitung и Berliner Kurier. О том, что компания собирается продать часть активов, сообщалось еще в начале года.

О новых владельцах берлинского газетного издательства известно немного — им принадлежит берлинская частная школа Berlin Metropolitan School. Зильке Фридрих также преподает в этой школе, а Хольгер Фридрих ранее создал компанию по разработке ПО, купленную впоследствии SAP, а сейчас консультирует компании по цифровым вопросам.

Яна Рождественская