Ульяновскую чиновницу проверят после скандального селфи

Глава Ульяновской области Сергей Морозов поручил провести служебную проверку в отношении своего советника по IT-сфере Светланы Опенышевой после селфи в «шоколадной» ванне. Об этом в «Твиттере» сообщил пресс-секретарь губернатора Тимофей Гончарук.

Чиновница выложила в Instagram селфи во время отдыха в одном из азербайджанских санаториев. На снимке госпожа Опенышева лежит в нафталановой ванне, подписав фото «Шоколада много не бывает». Селфи вызвало огромный общественный резонанс, в соцсетях появилось множество осуждающих комментариев.

Губернатор: «Любое нескромное отношение будет пресекаться. Многие могут себе позволить выехать за границу. Но когда я посмотрел на чудачества госпожи Опенышевой, я принял решение провести служебную проверку. Нужно жить более скромно». — Тимофей Гончарук (@t_goncharuk) September 16, 2019

Согласно сведениям о доходах, опубликованным на сайте правительства Ульяновской области, Светлана Опенышева в 2018 году заработала 2,13 млн руб.

Губернатор Сергей Морозов прокомментировал ситуацию и осудил действия чиновницы. «Любое нескромное отношение будет пресекаться. Многие могут себе позволить выехать за границу. Но когда я посмотрел на чудачества госпожи Опенышевой, я принял решение провести служебную проверку. Нужно жить более скромно»,— цитирует главу региона пресс-секретарь Тимофей Гончарук.

Андрей Сазонов