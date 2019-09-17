Мэрия Краснодара усомнилась в законности возникновения права собственности на землю под «Сафари-парком»

В администрации кубанской столицы сообщили, что в настоящий момент городские власти совместно с краевыми разрабатывают концепцию развития парка «Солнечный остров» вместе с Большим островом. При планировании территории, по словам заместителя главы Краснодара Александра Нарижного, зоопарк будет на том же земельном участке, что в настоящее время занимает «Сафари-парк».

«Зоопарк в этой концепции есть, на том же месте. И мы не выступаем против него. Но у нас есть серьезные вопросы к законности возникновения права частной собственности на землю под ним», - говорит чиновник.

По словам господина Нарижного, зоопарк на территории Солнечного острова появился еще в 50-ых годах прошлого века. В 1988 году парк был внесен в региональный реестр особо охраняемых природных территорий. Соответственно, там не могло появиться никакой частной собственности. Но осенью 2011 года решением суда на участок площадью 89,6 тыс. кв. м возникло право долевой собственности у двух граждан. Уже в июле 2012 года краевая инстанция отменила данный судебный акт. Однако, по словам вице-мэра, земля уже была перепродана другим лицам. Так 9/10 долей приобрел нынешний владелец «Сафари-парка». Позже суд отказал ему в признании права собственности на землю, но и администрации Краснодара было отказано в истребовании участка в муниципальную собственность. Судебные разбирательства продолжаются.

Сообщается также, что владелец «Сафари-парка» возвел на его территории восемь капитальных строений, в отношении которых также идут судебные разбирательства.

Василий Хитрых