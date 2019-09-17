Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала переназначить Лебедева главой ВС

Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала назначить председателя Верховного суда (ВС) России Вячеслава Лебедева на новый срок. Соответствующее решение было принято единогласно, сообщает ТАСС.

«Постараюсь оправдать ваше доверие и буду честно исполнять свои обязанности»,— сказал господин Лебедев после того, как коллегия огласила свое решение.

Глава ВС РФ назначается на шесть лет Советом федерации по представлению президента России. Господин Лебедев возглавляет Верховный суд с 1989 года, его уже несколько раз переназначали на этот пост.

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Напомним, с 1 октября 2019 года в РФ начнут работать кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции. Для ускорения их формирования было решено перенести сроки назначения главы ВС (срок полномочий Вячеслава Лебедева истекает 21 мая 2020 года), чтобы оно состоялось до октября.

Подробности — в публикации “Ъ” «Апелляция и кассация вышли на окружной уровень».