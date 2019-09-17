Домоуправляющей компании Николая Шумилкова насчитали 268 млн рублей неуплаченных налогов

По сообщению СУ СК по Нижегородской области возбуждено уголовное в отношении руководителей ООО ДК «Сормово» по ч. 2 ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, руководство домоуправляющей компании в 2015-2017 годах применяло схему минимизации налоговых обязательств путем переноса части налоговой нагрузки на подконтрольные и взаимосвязанные организации, «якобы самостоятельно осуществлявшие управление многоквартирными домами в Сормовском, Московском и Приокском районах Нижнего Новгорода». Как считают следователи, разделение единой бизнес-структуры носило формальный характер, а входящие в нее организации являлись взаимозависимыми.

В результате ООО ДК «Сормово» не уплатило налоги в общей сумме более 268 млн рублей, сообщили в СУ СК, добавив, что в ходе расследования будут добиваться возмещения в бюджет налоговой задолженности (по закону, в случае добровольного погашения уголовное преследование менеджмента юрлица прекращается. – “Ъ-Приволжье”). Напомним, гендиректором домоуправляющей компании является депутат заксобрания Нижегородской области Николай Шумилков.

Иван Сергеев