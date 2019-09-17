УВЗ выиграл иск к МУП «Горэнерго» на 705 млн рублей за поставку теплоэнергии

Свердловский арбитражный суд обязал нижнетагильское МУП «Горэнерго» выплатить 705,4 млн руб. корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ). Согласно материалам дела, речь о задолженности за поставку теплоэнергии в июле-августе 2017 года и в январе-сентябре 2018 года. «Поскольку обязательство по оплате ответчиком не исполнено, требования истца подлежат удовлетворению»,— указал суд.

«Горэнерго» содержит и обслуживает тепловые сети Дзержинского района Нижнего Тагила, передавая потребителям тепловую энергию от ТЭЦ УВЗ. В марте 2014 года суд признал «Горэнерго» банкротом и ввел процедуру конкурсного производства. УВЗ является крупнейшим кредитором (доля в реестре свыше 88,7%). В марте 2019 года собрание кредиторов проголосовало за передачу социально-значимого имущества «Горэнерго» (имущественного комплекса по поставке теплоэнергии) в муниципальную казну Нижнего Тагила.

Управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов отметил, поскольку поставка теплоэнергии и горячего водоснабжения процесс непрерывный, то и долги за них постоянно формируются. «В условиях, когда “Горэнерго” находится в процедуре банкротства, а приостановить передачу тепла невозможно, УВЗ вынужден подавать иски к должнику для фиксации задолженности по текущим платежам, которая погашается перед правами требований кредиторов, включенными в реестр»,— отметил юрист.

31 июля УВЗ обратился с новым иском к «Горэнерго». На этот раз корпорация взыскивает с должника 948,9 млн руб. Заседание по делу состоится 7 октября.

Алексей Охлопков