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Кто еще получил премию Ага Хана

"Дом". Приложение от , стр. 3

В 2019 году кроме Татарстана победили и другие проекты. Так, в Бахрейне премию получил проект по возрождению города Мухаррак — это объект, внесенный в список ЮНЕСКО. В Бангладеш победил проект Arcadia по строительству дошкольного учреждения в Южном Канарчоре. В Палестине премию получил местный музей, фасады которого выполнены из известняка и выходят на Средиземное море. В Сенегале жюри премии Ага Хана выделило учебный корпус университета имени Алиуна Диопа.

Объединенные Арабские Эмираты получили премию за экосистемный парк Wasit в Шардже.

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