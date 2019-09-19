Как рынок пережил это лето

После перехода к эскроу-счетам застройщики боялись коллапса. Но судя по статистическим данным, предоставленным "Ъ-Дому" «Метриум групп», пока рынка не коснулись серьезные последствия от реформы. За три летних месяца 2019 года объем продаж в старых границах Москвы составил 11,37 тыс. лотов, в Новой Москве — 5,23 тыс. В этих подсчетах учитывалось количество заключенных договоров долевого участия (ДДУ) только физическими лицами, при этом на одного покупателя должно приходиться не более трех сделок. Таким образом, в компании решили отсечь технические сделки — их волна пришлась на май—июнь. Тогда ряд застройщиков решил продать квартиры своим же структурам. Добившись объема реализованных квартир в 10% в каждом проекте, компании пытались избежать перехода на эскроу-счета по уже начатым проектам. Впоследствии эти квартиры девелоперы будут продавать на открытом рынке.

Что же касается цен на первичном рынке, то цены в старых границах столицы достигли 169,14 тыс. руб. за 1 кв. м в массовом сегменте, 235,8 тыс. руб. за 1 кв. м — в бизнес-классе, 488,8 тыс. руб. за 1 кв. м в премиальном сегменте и 1,06 млн руб. в элитном сегменте. В Новой Москве средняя стоимость квартир на первичном рынке прошедшим летом составила 120 тыс. руб. за 1 кв. м.

Антон Боровой