Британский банк отказался выплачивать деньги компании Вексельберга из-за санкций

Британский банк Cynergy Bank Limited (CBL) заморозил выплату процентов по кредиту, полученному им от кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL) Виктора Вексельберга. Свое решение банк обосновал санкциями США, введенными против российского бизнесмена в 2018 году. Высокий суд Англии и Уэльса встал на сторону банка, сочтя его решение законным, сообщает РБК со ссылкой на судебное решение.

Lamesa и Cynergy заключили договор о предоставлении банку кредита на 30 млн ($37 млн) в декабре 2017 года, еще до введения санкций. К сентябрю 2019-го британский банк задолжал LIL 3,6 млн. Из-за этого кипрская компания обратилась в суд.

В CBL заявили, что возобновление выплат компании господина Вексельберга противоречило бы законодательству США. Банк опасается, что американские власти могут заморозить его долларовые активы в США. На слушаниях представитель банка также заявил, что, согласно договору с Lamesa, неплатеж не является неисполнением обязательств по договору, если выплаты не могут быть осуществлены в силу обязательств перед законом.

Суд постановил, что CBL не нарушил своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам LIL. «Я считаю, что CBL вправе сослаться на положение 9.1 (договора займа), пока Виктор Вексельберг остается в черном списке SDN, а LIL остается под его контролем»,— постановил судья Марк Пеллинг.

Представитель Виктора Вексельберга от комментариев отказался.

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Виктор Вексельберг был внесен в американский санкционный список в апреле 2018-го. Юридическим и физическим лицам США запрещается вести любой бизнес с фигурантами списка, блокируются долларовые расчеты и активы в Штатах. Сам бизнесмен назвал американские санкции «абсолютным жизненным кризисом».

Как Виктор Вексельберг обжаловал американские санкции в Минфине США, читайте в публикации “Ъ”.