Вексельберг назвал американские санкции «абсолютным жизненным кризисом»

Впервые после введения против него американских санкций в апреле 2018 года миллиардер Виктор Вексельберг в интервью газете Financial Times рассказал об их возможных причинах и последствиях.

По словам господина Вексельберга (11-е место в рейтинге Forbes с состоянием $11,5 млрд), принятие против него ограничительных мер администрацией Дональда Трампа стало абсолютной неожиданностью и ударом. «Для меня эта ситуация — абсолютный жизненный кризис. Это вопрос не денег, не бизнеса. Это мое личное... Для меня весь мир был возможностью. Но что мне делать теперь?» — сказал бизнесмен.

Из-за санкций господин Вексельберг, которому теперь запрещено вести дела с гражданами США, был фактически отрезан от западной финансовой системы, изгнан из страны и не может навещать свою дочь и внука, которые проживают в Нью-Йорке. «Всю свою жизнь я пытался быть человеком мира… Я перевез всю свою семью в Америку <…> Я никогда не мог предположить, что со мной может произойти такое (наложение санкций.— “Ъ”)»,— пожаловался предприниматель.

Известно, что Виктор Вексельберг за 15 месяцев до попадания в санкционный список присутствовал на инаугурации Дональда Трампа. Ранее его всегда рассматривали как «самого известного проамериканского бизнесмена из России», пишет FT.

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Бизнесмен не отрицает знакомства с Владимиром Путиным, но при этом отмечает, что огромное количество людей также встречались с президентом России и имели больше тем для обсуждения, чем он. «Многие мне говорят, что на моем месте должен был быть кто-то другой»,— добавил господин Вексельберг.

О причинах подпадания под американские санкции миллиардер говорит так: «Я русский. Я богат. И да, я знаю Путина. Сегодня этого достаточно».

Бизнесмен нанял адвокатов, чтобы попытаться отменить санкции OFAC (Управление по контролю над иностранными активами Минфина США), которые применяются к нему лично и ко всем компаниям, которые он контролирует через свою холдинговую компанию «Ренова». Группа владеет акциями швейцарской группы Sulzer и компаний в Южной Африке и США и имеет около 70% своих активов за пределами России.

Виктор Вексельберг был внесен в американский санкционный список в апреле 2018 года. Юридическим и физическим лицам США запрещается вести любой бизнес с фигурантами списка, блокируются долларовые расчеты и активы в Штатах. «Ренова» владеет и управляет активами в металлургической, горнодобывающей, химической, строительной отраслях, транспорте, энергетике, телекоммуникациях, высокотехнологическом машиностроении, ЖКХ и финансовом секторе в России и за рубежом.

О том, как Виктор Вексельберг обжаловал американские санкции в Минфине США, читайте в публикации “Ъ” «Виктор Вексельберг пошел на OFAC».