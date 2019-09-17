РБК: Козак предупредил о коррупционных рисках законопроекта о о защите и поощрении капиталовложений

Вице-премьер Дмитрий Козак направил министру финансов и первому вице-премьеру Антону Силуанову замечания относительно законопроекта о защите и поощрении капиталовложений, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с содержанием письма. Подготовленный Минфином проект закона предполагает заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) с инвесторами в рамках универсального и индивидуального инвестиционных режимов.

Документ предполагает избирательный подход при предоставлении государственной поддержки, что грозит бюрократизацией и нарушением принципов конкуренции, полагает господин Козак. Например, введение механизма индивидуальных соглашений будет стимулировать привлекать инвестиции через личные договоренности с представителями власти, а не через работу в правовом поле.

Предложение Минфина отбирать инвестпроекты при помощи финансово-инвестиционного аудита также подверглось критике со стороны вице-премьера. По его мнению, подобный подход не сможет гарантировать объективности, поскольку предоставляемые инвестором документы могут содержать оценочную информацию. Это чревато злоупотреблениями и коррупционными преступлениями, полагает господин Козак.

Согласно проекту закона, право на получение стабилизационной оговорки возникает только при заключении СЗПК. Это может привести к ситуации, при которой условия ведения бизнеса будут находиться в зависимости от чиновников, что грозит ухудшением инвестиционного климата, считает вице-премьер.

Господин Козак выступает за гарантии стабильности условий ведения бизнеса и переходные периоды от двух до пяти лет в случае изменения законодательства для всех участников рынка без заключения индивидуальных соглашений. По мнению господина Козака, следует осуществлять предварительную публичную оценку проектов на предмет ухудшения условий деятельности и законодательно закрепить материальную ответственность государства за нарушение принципов ведения бизнеса. Подобный подход сделает государство равноправным партнером бизнеса в регуляторной сфере и создаст условия для инвестирования в экономику РФ.

Источник РБК в российской правительстве рассказал, что в нынешнем виде проект закона о СЗПК противоречит другим мерам поддержки, в том числе специнвестконтрактов. «Широко известно о неприятии Козаком индивидуальных мер поддержки»,— сказал собеседник издания. По его словам, окончательного решения о законопроекте о СЗПК пока не принято.

Об обсуждении закона о СЗПК — в публикации “Ъ” «Защита инвестиций показала себя правительству».