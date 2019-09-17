СМИ: Саудовская Аравия не согласилась с выводами США о причастности Ирана к нападению на НПЗ

США поделились с Саудовской Аравией данными своей разведки о том, что за атакой на объекты крупнейшей в мире нефтедобывающей компании Saudi Aramco стоит Иран. Однако Эр-Рияд счел, что предоставленных Вашингтоном доказательств недостаточно, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

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По их словам, США утверждают, что Иран выпустил более 20 беспилотников и как минимум дюжину ракет по саудовским НПЗ. В Вашингтоне также планируют в ближайшие дни поделиться с Эр-Риядом дополнительной информацией об инцидентах.

Как пишет WSJ, власти Саудовской Аравии, «взвесив информацию» администрации США, ответили, что собираются пригласить американских экспертов для участия в расследовании. Эр-Рияд намерен дождаться его официальных результатов, прежде чем принять решение о том, как реагировать на атаку.

Нападение на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии произошло в конце прошлой недели. Дроны атаковали комплексы по подготовке нефти в Абкайке и Хурайсе. Ответственность за атаку взяли йеменские повстанцы-хуситы, однако США сочли виновным Иран. Об иранском происхождении атаковавших НПЗ дронов заявила и Арабская коалиция. Тегеран обвинения отрицает.

Подробнее об атаке и ее последствиях читайте в материале “Ъ” «Нефть призывают из резервов».