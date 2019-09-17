Суд вернул дело основательницы «СЛК-моторс» в прокуратуру

Дзержинский райсуд Новосибирска вернул в прокуратуру дело основателя группы компаний «СЛК-моторс» Натальи Ждановой, которая обвиняется в причинении ущерба покупателям автомобилей на сумму свыше 70 млн руб. Как сообщили “Ъ-Сибирь” в суде, основанием для возвращения дела на доработку стало то, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований закона.

В частности, по словам адвоката Сергея Николаева, среди недостатков документа то, в нем «не указано место совершения преступления, не конкретизирован способ его совершения, что не позволяет суду вынести по делу приговор». О возвращении дела прокурору заявили и потерпевшие, которым генеральный дистрибутор — ООО «Тойота мотор» — вернул деньги за автомашины.

Следственными органами Наталья Жданова обвиняется по ст. 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба). Как утверждается в материалах дела, деньги, которые в автосалон приносили новые клиенты, шли на приобретение машин для покупателей, которые заплатили ранее. Кроме того, по данным следствия, часть этих средств использовалась на текущую финансовую деятельность холдинга и тратилась на обслуживание полученных кредитов. С обвинением госпожа Жданова не согласилась. По ее мнению, все претензии могла бы снять экономическая экспертиза, но в ее проведении ей отказали.

ГК «СЛК-моторс» создана в 2004 году Натальей Ждановой и двумя ее деловыми партнерами Дмитрием Малаховым и Андреем Андреевым. Оба они в разное время покинули компанию. Группа являлась одним из крупнейших автодилеров региона. В ее портфеле были марки Toyota, Nissan, Hyundai, Lexus, Audi, Volvo, Ford, Lada, Mitsubishi и Porsche. Однако с 2012 по 2015 годы группа начала отказываться от дилерства. Сама Наталья Жданова объясняла СМИ эти решения тем, что авторынок значительно просел и компания оптимизирует свой портфель автомобильных брендов. Примерно в этот период стали поступать иски к структурам «СЛК-моторс». Общая сумма текущей и просроченной задолженности группы на тот момент называлась в размере 2,5 млрд руб. В настоящее время по ряду компаний холдинга процедура конкурсного производства уже завершена.

Об обвинении Натальи Ждановой — в материале “Ъ-Сибирь” «Покупатели докатились до суда»

Константин Воронов