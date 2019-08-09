Покупатели докатились до суда

Как стало известно “Ъ”, в Новосибирске завершено расследование дела известной предпринимательницы Натальи Ждановой — соучредителя группы компаний «СЛК-моторс». Госпоже Ждановой предъявлено обвинение в причинении ущерба покупателям на сумму свыше 70 млн руб. С обвинением Наталья Жданова не согласилась. По ее мнению, все претензии могла бы снять экономическая экспертиза, но в ее проведении было отказано. Пока шло следствие, поставщик — ООО «Тойота Мотор» — рассчитался с подавляющим числом потерпевших.



В Новосибирске перед судом предстанет основатель ГК «СЛК-Моторс» Наталья Жданова. Основанием для привлечения ее к уголовной ответственности послужили многочисленные заявления клиентов холдинга — как частных лиц, так и компаний. Еще в 2015 году они внесли аванс или полную стоимость иномарки, но машины так и не получили. По подсчетам силовиков, общая сумма потерь клиентов «СЛК-Моторс» составила 71,3 млн руб.

В одно дело были объединены около полусотни эпизодов. Первоначально оно расследовалось по статье Уголовного кодекса РФ о мошенничестве (ст. 159). Однако фактов хищений не установили, и обвинение было переквалифицировано на 201-ю статью о злоупотреблении полномочиями. Итоговое обвинение звучит как причинение особо крупного имущественного ущерба (ст. 165). Как утверждается в материалах следствия, деньги, которые в автосалон приносили новые клиенты, шли на приобретение машин для покупателей, которые заплатили ранее. Кроме того, по данным следствия, часть средств, полученных от клиентов, использовалась на текущую финансовую деятельность холдинга и тратилась на обслуживание полученных кредитов.

С госпожи Ждановой следователи взяли подписку о невыезде. Как рассказал “Ъ” заместитель прокурора Дзержинского района Денис Городилов, наложен арест на имущество автодилера — здание автосалона площадью около 15 тыс. кв. м и стоимостью около 200 млн руб.

С предъявленным обвинением Наталья Жданова не согласилась. «Из обвинения следует, что в 2015 году ЗАО "СЛК-Моторс" поставило покупателям более 600 автомобилей Toyota и Lexus. Несколько покупателей не получили автомобили по причинам технического характера — задержка изготовления, отсутствие необходимого цвета у поставщика, смена модельного ряда. Сроки поставки были перенесены на 2016 год, однако в конце 2015 года генеральный дистрибутор — ООО "Тойота Мотор" — расторг дилерское соглашение с ЗАО "СЛК-Моторс", вследствие чего холдинг лишился права официально продавать новые автомобили. Большинству покупателей автомобили были выданы, части покупателей возвращены деньги, а остальные обратились в суд и в полицию. Все претензии носят гражданско-правовой характер. Признаков обналичивания денег, вывода их на фирмы-однодневки, присвоения следствием не обнаружено. Следствие длилось два года, обвиняемая предоставила все финансовые документы и неоднократно просила провести экономическую экспертизу, в чем было отказано»,— заявил “Ъ” адвокат Сергей Николаев. Защитник отметил, что к настоящему времени ООО «Тойота Мотор» возвратило деньги всем частным лицам, с клиентами из числа компаний, которых всего три, вопрос возмещения пока не урегулирован.

В начале августа 2019 года расследование дела, которым занимался Дзержинский отдел полиции УМВД по Новосибирску, было завершено. По словам Дениса Городилова, прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу (объем составил свыше 80 томов), его слушания пройдут в Дзержинском райсуде.

ГК «СЛК-Моторс» была создана в 2004 году Натальей Ждановой и двумя ее деловыми партнерами: Дмитрием Малаховым и Андреем Андреевым. Оба они в разное время покинули компанию. Группа являлась одним из крупнейших автодилеров региона. В ее портфеле были марки Toyota, Nissan, Hyundai, Lexus, Audi, Volvo, Ford, Lada, Mitsubishi и Porsche. Однако с 2012 по 2015 годы группа начала отказываться от дилерства. Сама Наталья Жданова объясняла СМИ эти решения тем, что авторынок значительно просел и компания оптимизирует свой портфель автомобильных брендов. Примерно в этот период стали поступать иски к структурам «СЛК-Моторс». Общая сумма текущей и просроченной задолженности группы на тот момент называлась в размере 2,5 млрд руб. В настоящее время по ряду компаний холдинга процедура конкурсного производства уже завершена.

Реструктуризация долгов в отношении Натальи Ждановой была введена в августе 2016 года по иску Аркадия Андреева — отца бывшего делового партнера госпожи Ждановой из-за долга 26,3 млн руб. В марте арбитражный суд Новосибирской области признал Наталью Жданову банкротом и ввел в отношении нее процедуру реализации имущества. На апрель 2019 года общее число требований кредиторов, включенных в реестр, составляло 2,4 млрд руб. В настоящее время процедура реализации имущества Натальи Ждановой не завершена.

Константин Воронов, Оксана Павлова