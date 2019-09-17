Обвиняемый США в крупнейшей краже данных россиянин готов признать вину

Обвиняемый в США в киберпреступлениях Андрей Тюрин заключил соглашение о признании вины, сообщает Bloomberg. Секретная служба США утверждала, что россиянин несет ответственность «за масштабную хакерскую кампанию, включая крупнейшую в истории кражу клиентских данных финансового учреждения США».

По данным Bloomberg, с тех пор как предполагаемый хакер впервые предстал перед судом в Нью-Йорке, слушания по его делу неоднократно отменялись, а сам он изначально вину не признавал. Однако в итоге россиянин пошел на сделку со следствием и собирается признать вину на слушании, которое должно состояться на следующей неделе.

Его адвокат Флориан Мидель пока никак не прокомментировал информацию. Пресс-секретарь прокуратуры США от комментариев отказался.

Напомним, россиянин был задержан в Грузии, в начале сентября она экстрадировала его в США. Расследованием дела 35-летнего Андрея Тюрина из Москвы занимались Секретная служба и Федеральное бюро расследований. Россиянину могут быть предъявлены обвинения по десяти пунктам. По совокупности ему грозит до 97 лет тюремного заключения.

Почему России не удается предотвращать экстрадицию своих граждан в США, читайте в материале “Ъ” «Соединенным Штатам сопутствует выдача».